華碩發表世界最薄OLED翻轉筆電ZenBook Flip S

華碩11月12日正式在台發表，「世界最薄OLED翻轉筆電 」ZenBook Flip S (UX371)與「全新3:2比例螢幕筆電」ZenBook S (UX393)。ZenBook兩款新品皆搭載第11代Intel® Core™ i7處理器和Intel® Iris® Xe繪圖晶片，並取得Intel® Evo™平台設計驗證。並特邀擁有演員、音樂創作者及表演工作室創辦人等多重身分的鳳小岳擔任產品大使，分享ZenBook使用體驗。

華碩共同執行長胡書賓表示，「華碩向來以領先業界的技術與設計聞名，以進化式創新回應消費者各式需求，以及接踵而來的全球挑戰。ZenBook系列筆電持續呈現最先進的科技，集結最新第11代處理器、360度翻轉行動力、呈現完美細節的視覺體驗，以及強大可靠的連線與傳輸效能等特色，讓用戶得以駕馭瞬息萬變的世界浪潮，不僅時尚美型，更希望與大家攜手開創更多精采生活體驗。」

ZenBook Flip S正恰如其分滿足各種需求，透過「平板模式」讀劇本時，可直接使用觸控筆即時標註；多人會議時，將螢幕轉換為「分享模式」，讓溝通更順暢；休閒時刻則用「帳篷模式」，在小空間下也能輕鬆與家人、朋友分享最新影集或照片。精品般的外型也讓鳳小岳愛不釋手，紅銅色鑽石切割邊框和曜金黑機身，彰顯不凡品味，採用4K OLED HDR觸控螢幕，提供極為細緻逼真的視覺效果，輕1.2 kg、薄13.9 mm，輕巧便攜，符合VESA DisplayHDR™ 500 True Black標準，黑色更深邃真實，不錯失任何細節。ASUS ZenBook Flip S (UX371)，建議售價：NT$59,900。

ZenBook Flip S (UX371)於休閒時刻轉換成「帳篷模式」，在小空間下也能輕鬆與家人、朋友分享最新影集或照片。多人會議時，將螢幕轉換為「分享模式」，讓溝通更順暢。圖／ASUS提供

ZenBook S (UX393)以鑽石切邊精湛工藝，打造一體成型的完美機身，透過NanoEdge極窄邊框3.3K觸控螢幕、92%螢幕佔比，提供更廣闊的視野面積，獲取更多資訊，減少捲動畫面次數。ASUS ZenBook S (UX393)，建議售價：NT$57,900。