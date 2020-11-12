第25屆臺澳能礦諮商會議續簽能礦合作備忘錄

第25屆臺澳能礦諮商會議於11月12日上午以視訊的方式舉行。我方由經濟部次長曾文生，澳方由產業、科學、能源暨資源部負責能源與礦業次長Sean Sullivan率團與會。在預錄的致詞中，澳洲貿易暨投資政務副部長Andrew Gee閣下恭賀澳洲與臺灣續簽能礦合作備忘錄，基於此備忘錄，臺澳能礦諮商會議是合作的推手。本會議由經濟部能源局長游振偉、澳洲產業、科學、能源暨資源部副司長Tim Wyndham和David Lawrence擔任共同主席。雙方計12位能礦領域官員與專家於會中進行報告，總計有來自產官學界69人參與視訊會議。

經濟部次長曾文生會中表示，澳洲是臺灣的第11大貿易夥伴、第15大出口國及第6大進口來源，我方非常重視我與澳方之貿易及投資關係，雙方能在艱難的環境下，仍然透過視訊齊聚一堂，討論臺澳雙邊能礦合作未來，顯示對此合作關係的珍視。澳洲Sean Sullivan次長則肯定臺澳能礦諮商會議對臺澳雙方能礦合作的貢獻。

經濟部次長曾文生（右）見證澳洲辦事處高戈銳代表（左）簽署臺澳能礦合作備忘錄。圖／台經院提供

本次會議共討論3個主題，包括能源政策、潔淨及再生能源推廣、資源合作。1. 在能源政策方面，澳方提及為應對今年的夏季野火與新冠肺炎之挑戰，澳方於發電、天然氣、液態燃料、科技等方面所做之相關因應政策與措施，我方則展現推動能源轉型的重要進展。2. 在潔淨及再生能源推廣上，雙方就能源創新、能源韌性及儲能等議題交換意見，分享雙方於再生能源及低碳技術進展並探索潛力合作領域。澳方亦介紹科技創新路徑圖、氫能及整合系統計畫等近期推出的重大政策，並肯定調度發電、基礎建設的投資有助於維持電網穩定，且增進能源及電力供應安全。3.在資源合作方面，除探討重要能礦未來供需展望外，亦討論在液化天然氣、煤礦與鐵礦砂的強化合作。

本年度適逢「臺澳能礦合作備忘錄」5年約滿，將進行續約。會議當日，在雙方次長見證下，由我駐澳大利亞常以立代表及澳洲辦事處高戈銳代表異地完成簽署。經濟部表示，「臺澳能礦合作備忘錄」為臺澳能礦領域合作的基石，此次續約展現雙方將持續深化合作的決心。

經濟部表示，臺澳能礦諮商會議自1993年舉行第一屆以來，每年由雙方輪流主辦，至今已舉辦25屆。臺澳能礦諮商會議不僅是臺澳雙方在能源領域的交流平台，更實際推動由雙方能礦單位執行的合作計畫。雙方透過每年度更新的臺澳策略夥伴行動計畫，擬定實質合作項目，並定期追蹤檢視。未來，臺澳雙方將透過臺澳能礦諮商會議持續發掘新的合作機會，對於已在進行的合作，則將持續致力於實踐與深化，期望能藉此促進雙方的能源轉型與礦業發展。