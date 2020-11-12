展現國際企業多元發展特色 明台產險再獲運動企業認證

三井住友海上集團明台產物保險於107年獲教育部體育署頒發2年期的「ｉ運動企業」標章認證，2年來秉持創造活力職場精神，展現國際企業多元發展的特色文化，11月11日再通過109年教育部體育署「Taiwan iSports 運動企業」認證，由教育部常務次長林騰蛟頒發運動企業認證標章。

明台產險108年配合衛生福利部國民健康署指導計畫，舉辦「改善久坐！快閃總動員」活動，助同仁提升身體活動頻率、中斷久坐時間，落實行為改變，養成上班時良好的活動習慣。「改善久坐！快閃總動員」活動提供明台產險同仁三種方案，包含透過手機APP統計每日走路步數、熱量消耗卡路里，搭配辦公室尋寶地點，以有趣的方式養成每日運動習慣；運用簡單表格紀錄提醒，在接電話短暫通話時間，離開座位伸展肢體；簡短會議採站立式討論，將運動實際融入工作中，更提高會議效率。

除了鼓勵員工運動、關注並支援各項體育活動，明台產險積極開發運動相關保險商品，以保險本業創造與社會的共享價值。針對喜歡運動的保戶，明台產險推出「特定活動の好險」，以網路投保身故及失能保額100萬元、每一事故實支實付醫療最高10萬元、國內緊急救援最高10萬元的方案為例，投保一天只需要大約60元。除提供一般旅平險的意外傷害事故保障外，還擴大承保路跑運動時常見的中暑、熱暈厥、熱衰竭、暫時性熱疲勞、失溫共31項因素所導致的特定事故。而針對專業運動選手，明台產險則設計「運動員團體傷害保險」，除一般意外身故失能保障外，特提供專屬設計的「暫時喪失工作能力保險金」，倘被保險選手在賽事期間發生意外傷害事故，經醫師診斷確定30天後仍無法從事保險契約中所約定承保之原運動類別及其職能分工，則明台產險將依保險金額每月定額給付「暫時喪失工作能力保險金」、最高給付期間為12個月。近2年包含中華民國109年全民運動會、2020 年第3 屆洛桑冬季青年奧運會及2019年第二屆世界12強棒球賽等皆為明台產險所承保的活動。

明台產險身為三井住友海上集團的一員，秉持集團活絡體育、為社會帶來活力、促進社會健全發展的理念，長期以來投入資源推廣體育活動。不僅長期贊助棒球、高爾夫球等各項運動賽事，更由經營層帶頭做起，鼓勵員工親身參與活動，從互動中感受運動家精神，將「挑戰自我、不輕易放棄、一起經歷一起感動」的精神帶回職場，傳遞給所有員工，創造活力職場，展現國際企業「兼顧工作與個人」多元發展的特色文化。