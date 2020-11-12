退還禮物 但收了真摯感謝

桃園市政府今(12)日於市府12樓表揚廉潔楷模，由副市長李憲明親自頒獎，本次共計有11位廉潔楷模人員，希望透過廉潔楷模選拔的推動，達到標竿效果成為全體同仁表率。

李副市長表示，本次廉潔楷模中，鐘社工師於106年考上後即分發到本巿家防中心服務，從事兒童及少年保護性工作，在接獲兒少保護通報案件，社工師要負責調查評估，並在規定時間內連結警政、戶役政、衛政、教育或鄰里長等單位，蒐集相關訊息，以及時評估兒少人身安全，面對可能遇到的高漲情緒或威脅、恐嚇之語氣，但社工師仍堅定自己為兒少權益維護的立場，輔以同理及誠懇的語氣，持續與家長溝通。

當兒少在家中不安全，兒保社工會將其移出家外安置，此時社工員的角色立場即與家庭為對立，然孩子終究是要返家，鐘社工師在107年處理小安遭母親非合理管教致傷的安置案件時，積極尋找親屬資源，讓小安結束安置返回親屬家團聚生活，親屬感受到其以孩子最佳利益為考量的服務立場，贈送禮物感謝，鐘社工師雖予婉謝並表達拒收餽贈之立場，惟親屬感念社工員盡心盡力的付出仍堅持贈送，鐘社工師依規定陳報並退還贈禮，恪守廉政倫理規範並以積極主動之精神服務，有效維護機關之廉潔形象，除對機關廉潔風氣之樹立有積極示範效應，也提升民眾信賴。

誠然，兒少保護服務工作，面對的是許多家長不配合訪視及否認有責打行為，社工員需費時費心與家長討論，卻往往得到種種的指責和辱罵，成為社工不得不承受之重。然小安親屬回饋給鐘社工師的部分，是一股暖流，讓社工員能在工作服務歷程中，不是只有被責備，而是對其工作過程的努力給予肯定及支持，讓社工員在面對高壓力、高負荷及高案量的三高情形下，也有支撐繼續從事兒保工作的動力。