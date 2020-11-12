臺灣產物保險獲頒「109年運動企業認證」

教育部體育署自105年起辦理運動企業認證，今年更以「Together, We stronger 一起運動，我們更強」為活動口號，鼓勵企業積極推動員工規律運動的習慣，實現關懷員工的企業社會責任，營造全國企業運動風氣。臺灣產物保險今年再次通過運動企業認證，並於 11月11日受邀出席在中油大樓舉辦的「109年度運動企業認證授證典禮暨ｉ運動論壇」。

臺灣產物保險雖為全台歷史最悠久的產物保險公司，但公司充滿年輕活力，為落實照顧員工的健康與生活，每年編列相關預算支持同仁成立多元化的社團，期許同仁於下班後進行有益身心健康的社團活動，並鼓勵同仁踴躍組隊參與各項的體育競賽，提升團隊向心力，共同爭取榮譽。此外，公司更長期致力於推廣基層體育活動，如贊助基層少棒錦標賽、冠名贊助北市大女子壘球隊，推廣國內女子壘球運動。近期更與桃園市政府合作，共同組成桃園臺灣產險男子排球隊參與企業聯賽。未來將持續支持國內體育發展，為運動產業盡一份心力，更期待能為國家培育出優秀的運動選手，在世界體壇發光發熱。

擁有良好的運動習慣，除了能促進身心健康，進而提升工作效率，強化團隊精神，創造企業前進的動力。未來，臺灣產物保險將持續鼓勵員工建立運動習慣，讓其深植於企業文化當中，善盡關懷員工的企業社會責任，成為熱愛運動的幸福企業。