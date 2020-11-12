躍獅藥局整合產學研攜手東海大學 智慧行動車協助民眾為健康超前佈署

新冠疫情至今影響全世界，疫情反覆且未見明朗。近期歐美研究皆指出，慢性病會嚴重增加新冠肺炎致命風險，三高(高血壓、高血糖、高血脂)族群更是疫情下的高危險群。敏盛醫療體系旗下躍獅連鎖藥局身為防疫國家隊，攜手東海大學、台中榮總，打造智慧藥局行動車，結合專業醫藥團隊前進鄰里，補足社區照護最後一哩路。躍獅響應11月14日世界糖尿病日，躍獅智慧藥局行動車快閃進駐ATT 4 FUN信義店前，為期四天(11/12-11/15)，邀請大眾測量身體狀況，更為了解自己的身體健康。

躍獅藥局總經理陳美孜擔任一日店長，向民眾介紹三高量測數據及時上傳雲端，透過雲端醫療與APP，民眾可以隨時掌握自己健康狀況。圖／躍獅藥局提供

長期深耕社區並擔任照護網絡第一線服務者的躍獅藥局，今年因新冠疫情，藥局與民眾更加緊密。也讓躍獅藥局更積極發揮社區衛教與提供服務的雙重角色。躍獅總經理陳美孜表示，當東海大學與躍獅商談擴大社區照護範疇與應用時，第一時間就結合智慧藥局的經驗與集團醫療資源，將智慧量測與雲端醫療應用改裝至車內。躍獅一直朝向「i -Pharmacy」的目標在帶領藥局產業轉型。2020年因應台灣5G元年，智慧藥局行動車將結合物聯技術，民眾只要透過車上或是智慧店內的量測儀器，便能將資料上傳雲端，個人手機APP也能將量測資料彙整成清楚報表，如同帶著行動健康護照，只要動手指便能記錄與追蹤身體狀況，提前預防各種潛在疾病。

東海大學副校長詹家昌(左二)與躍獅藥局總經理陳美孜(右二) 響應國際糖尿病日，智慧行動車開跑。圖／躍獅藥局提供

東海大學副校長詹家昌表示，這次智慧藥局行動車是大學社會責任USR與企業社會責任CSR的經典結合。原先計畫只在台中西屯區一帶，藉著蒐集民眾數值，規劃未來養生醫療村的依據。但因為有了躍獅藥局的集團資源挹注，數據與格局都提升，也將更具代表性，未來能提供給台中榮總或是敏盛醫療體系作為規劃社區及居家照護的資料庫。

國民健康署2019年公布調查發現，23年來成年國人肥胖問題、「三高」危害和代謝症候群盛行率越來越高，2013年到2016年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，成年男性糖尿病盛行率從3.3%成長到11.2%；代謝症候群更從9.8%暴增到34.8%，意即每三位便有一位有高血壓、高血糖、高血脂的問題。根據2019年台灣糖尿病年鑑資料，國內每年約新增16萬名糖尿病患者，相當於每3分鐘就有1人新確診，而這些糖友更是肺炎高風險者。

躍獅智慧藥局行動車快閃進駐ATT 4 FUN信義店前，躍獅藥局專業團隊出動，親自為民眾量測， 提高民眾保健意識與病識感，超前為健康佈署。圖／躍獅藥局提供

躍獅智慧藥局行動車於11/12-11/15在ATT 4 FUN信義店前，邀請全民一同免費量測，現場提供免費血糖、血壓、血氧、眼睛黃斑部眼疾生活VR體驗、穿戴式感測肌力訓練。陳總經理擔任躍獅智慧藥局行動車首日一日店長，邀請民眾來重視自己身體的狀況，躍獅專業營養師與護理師現場提供專業的建議，提高民眾保健意識與病識感，超前為健康佈署。更多資訊請至躍獅官方粉專。

關於躍獅連鎖藥局

成立于1989年，為台灣第一家藥師親自執業的連鎖藥局。2018年7月，盛弘醫藥(ShareHope, OTC 8403)購併躍獅，成為全台前三大連鎖藥局，目標在改變台灣醫藥服務市場結構：與健診中心、醫院聯盟，從預防、醫療、照護開始，打造完整健康照護生態系。