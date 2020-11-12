疫後更重視職工健康 113家企業獲頒體育署運動企業認證

教育部體育署11月11日下午於中油大樓國光廳舉辦，今年獲得運動企業認證標章共有113家企業，不但數量超越過去四年，再度創下歷年新高紀錄，且員工人數在500人以下的中小企業獲得認證比例顯著增加，整體獲證率也大幅提升。去年創立的「運動年曆線上積分賽事」，今年則有8家企業提供賽事、5家運動認證企業獲得前三名積分。

受到新冠肺炎疫情影響，今年運動企業認證審核過程新增「線上試評」的管道，官網上有量化問卷試評及範例讓企業可以提前自我評估，並提供企業客服專線，由專人協助企業順利完成認證流程，連許多過去未通過認證的企業也因此受益。此外為了鼓勵中小企業投件，今年以員工人數500人為門檻，採大型企業及中小型企業分流審評。總計今年共146家企業報名，獲證的有113家，整體獲證率達到八成。

副總統賴清德特地以賀電祝福此次頒獎典禮成功，並由教育部林騰蛟常務次長頒發運動企業認證標章，教育部體育署署長張少熙頒發感謝狀給 i sports 運動年曆提供賽事的企業，以及年度積分賽前三名企業。次長林騰蛟感謝五年來共387家獲得認證的企業，實現關懷員工健康的社會責任，也是臺灣在疫情衝擊下維持社會正常運作的重要力量。署長張少熙指出促進全民健康是政府責無旁貸的任務，有康樂的人民才有富強的國家，也邀請還沒有加入的企業一起來參與，共同建立富強康樂的社會。

今年積分賽前三名分別是冠軍奇美實業股份有限公司，亞軍為漢翔航空工業股份有限公司、元大金融控股有限公司，季軍為璨揚企業股份有限公司、臺灣積體電路股份以有限公司。今年運動積分賽提供賽事的企業有牧德科技股份有限公司、晨禎營造股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、正隆股份有限公司、滾水休閒事業股份有限公司、大師國際不動產股份有限公司及全球人壽保險股份有限公司共8家企業。

體育署自去年創建「運動年曆平臺」，希望透過以賽會友模式，促進已獲證企業彼此間職場運動經驗交流，今年更增加22縣市運動企業分區競賽，鼓勵各縣市企業各自進行體育交流。此外「企業聘用運動指導員」專案也已邁入第三年，共輔導了243家企業，聘用373位體育運動專業人員，補助企業辦理超過1,200項員工運動休閒活動，逾30萬人次參與。

專題演講邀請印度商塔塔顧問Karthi Madhavan，塔塔集團在公司內部推動「Fit4life」促進職工身心健康，並在全球贊助至少18場馬拉松賽事，集團內部也開發Fit4life手機APP，今年疫情期間更在40多國發起跨國虛擬路跑活動。他強調真正的挑戰在文化而不是科技，改變心態需要讓大家看到健康的價值，而改變員工行為也需要領導者身體力行，像塔塔集團董事長本身就是位馬拉松選手。

今年「i運動論壇」邀請教育部體育署署長張少熙、衛福部國健署署長王英偉、印度商塔塔顧問總經理Karthi Madhavan，以及臺灣師範大學教授陳美燕一同與會，共同分享推升職場運動風氣的訣竅與成功經驗。

王英偉署長提出疫情之後應該更重視4E，就是飲食eating、運動exercise、生態ecology、經濟economy，還可以加上娛樂entertainment。Karthi Madhavan強調運用科技讓我們更加強健，尤其疫情期間遠距辦公，可以透過數位科技讓大家連結，建立虛擬運動群組。陳美燕教授則提出「運動ing，企業不NG」的口號，強調運動對於塑造企業組織文化有所助益，促進職工健康也能提升企業人力資源的健康資本，還能建立跨域的產業鏈。

運動企業認證至今已舉辦第五屆，今年運動企業認證以「Together, We stronger＃一起運動 我們更強」為活動口號，鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工的企業社會責任。今年雖受到新冠肺炎疫情衝擊，但並未減少企業參與認證的熱情，可見企業已經普遍認同提升員工身心健康的重要性，以及參與運動企業認證帶來的正面效益，期待來年有更多企業共同參與，一起推動健康活力職場新風貌。