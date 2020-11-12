金屬中心無人機巡檢系統奪2020 R&D100大獎

文/葉圳轍

金屬中心開發的「無停轉風機之無人機巡檢系統」，獲得有科技界奧斯卡獎美譽的百大科技研發獎(R&D 100 Awards)殊榮，未來可支援大型風力發電機葉片之檢測任務，對強化國內風電產業在地運維能力有實質幫助。

金屬中心表示，近年來台灣正發展綠能風電產業，由於風場多變性、突發陣風干擾及運作時所產生紊流等，現行以先停止風機運行後，再以無人機逐一繞行葉片檢查，藉以避免碰撞。

金屬中心獲百大科技研發獎的「無停轉風機之無人機巡檢系統」技術，即可在風機不停機情況下執行檢測模式，不僅不會因停機而損失發電，進而觀測運行中葉片結構與支柱整合運動狀態，以利先行掌握缺陷，使得運行中檢測優勢更為突出。

此外，該技術具備「高空穩定性」，可於15kg~25kg的荷載下，7級陣風中穩定飛行。同時可於5分鐘以內完成單一風機檢測任務，風機檢測時間縮短，更能有效擴展到大規模巡檢。

金屬中心表示，該中心在經濟部支持下，持續在科專成果研發精進，後續將鏈結產業需求，以研發成果克服產業痛點，藉此提升整體產業鏈價值，協助政府厚實產業轉型升級能量與帶動台灣下世代產業發展成長。