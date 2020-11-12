本源興舉辦「2020 智慧機械與智慧製造示範觀摩會」促產業升級轉型

本源興參與經濟部工業局之輔導計畫，協助中小企業廠商，導入智慧機械，邁向智慧製造。於11月10日在本源興桃園二廠舉辦「2020 智慧機械與智慧製造示範觀摩會」。期望透過這次觀摩會，讓大家複製成功導入經驗，一同進行產業智慧升級。

本源興總經理廖本泉（右）與智慧製造輔導團隊合影。 圖／本源興提供

本源興總經理廖本泉表示，為迎向全球智慧製造的發展潮流，該公司近年來積極由自動化邁向智慧化發展。經濟部工業局為協助中小企業廠商導入智慧機械，邁向智慧製造，針對廠商導入智慧製造需求，邀請專家到廠提供諮詢診斷與技術服務，協助廠商進行數位轉型、智慧升級。

本源興參與此項輔導計畫，並成功導入智能技術。透過士林電機/ 詮源資訊的技術輔導，開發出具聯網功能的智慧機械，讓機台生產資訊能夠即時上網，提高生產效率；更於包裝材料產線導入設備聯網、 故障通報及稼動管理等智慧化功能。讓夥伴廠商能夠複製經驗一起成長，也讓本源興有機會為社會盡一份力，為產業升級有所貢獻。

廖本泉進一步表示，本源興智能連線生產包裝線，已邁向工業4.0！具有可視化數據報表，及行動裝置即時管理。該聯網功能的智慧機械，讓機台生產資訊即時上網，提高生產效率。

此次發表的智慧機器產線包括：LV150套入機+AOI視覺系統+CVE-100裝盒機。而LV150套入機及CVE-100裝盒機為該公司生產的機型均己加裝SMB智慧機上盒，讓產線在生產上能提昇稼動率，了解產線動態，提昇機器性能等。圖／本源興提供

AOI視覺系統，能代替人工檢視產品包裝品質，配合詮源資訊公司設置的AOI視覺系統，能代替人工檢視產品包裝品質，不良品即時剔除，避免不良品流出。圖／本源興提供

一、客戶端：

能透過SMB聯網即時知道目前生產狀況，及早預期訂單何時完成，如有異常也能即時因應處理。透過數據分析能了解機器的稼動率，分析原因來提昇效能。人員管理，同樣設備產生不同的效能，操作者在技術面或作業心態上是否有差異。設備維護，收集數據分析能了解產線常發生異常原因進而改善或零件使用壽命等，如套入機切刀分析後能了解平均壽命，事前更換，避免生產時中斷。

二、設備製造端：

透過多家客戶資料收集能了解機器性能進而改善機器良率提昇性能。

許世煌強調，該公司透過「智慧製造輔導團」的協助，經由輔導團的診斷建議，透過設備物聯網建立履歷資料數據，讓產品履歷更完整，以精確掌握產線各種生產數據，縮短批量交期，減少不良品，有效改善以往的人為操作的缺點，有效掌握供料品質、機台稼動、能耗與生產計量，並提高生產力及大幅提升產能。

AOI視覺系統，能代替人工檢視產品包裝品質，配合詮源資訊公司設置的AOI視覺系統，能代替人工檢視產品包裝品質，不良品即時剔除，避免不良品流出。圖／本源興提供

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