桃園商圈亮點計畫推動商圈轉型成效顯著

桃園市副市長李憲明今（11）日上午主持市政會議，聽取經發局「桃園市商圈商業示範轉型輔導計畫」專題報告後表示，為協助桃園各商圈發展，市府積極爭取中央地產基金及前瞻建設計畫經費資源補助，逐年執行多項商圈專案輔導，目前已輔導成立16處商圈，協助商圈形塑特色形象，目前市府共盤點中壢、蘆竹南崁、山腳、大溪、復興等共11處潛力商業發展區域，將推動「商圈商業示範轉型輔導計畫」，請各局處與經發局配合，以利計畫順利推行。

李副市長表示，因為中央與地方的共同努力，目前國內疫情獲得穩定控制，請經發局視疫情狀況，並在落實商圈防疫工作的前提下，持續辦理特色活動，吸引民眾共同參與，逐步帶動疫後的經濟發展。經發局長郭裕信表示，經發局輔導商圈自主運作，今（109）年舉辦特色活動超過10場次、逛遊及小旅行22場次、小學堂10場次，另為因應疫情影響，已協助商圈爭取經濟部補助1,500萬元，郭局長也說，每年除提供商圈活動補助每案50萬元外，亦編列商圈輔導案所需相關經費，同時持續舉辦桃園生活節，包括滷客迷、婦幼展，以及金牌好店、金牌好禮等商展活動，協助行銷桃園在地特色。

郭局長指出，自107年至109年，經發局推動3年商圈亮點計畫，目前共輔導超過660間商圈店家導入外送、電商平台及行動支付，促進商圈服務數位轉型；執行27間店家改造，平均提升營業額2至3成；在語言與培訓課程方面，共輔導70間店家提供雙語菜單及購物常用金句，同時辦理相關培訓課程，目前中壢及桃園地區共28間店家取得友善店家認證，經發局也輔導中平商圈、中原商圈以及六和商圈共50間店家取得語言友善服務，此外，在角板山商圈亦提供多處友善廁所、免費充電站以及多語服務站等友善服務。

郭局長說明，「桃園市商圈商業示範轉型輔導計畫」主要規劃「商街在地經理人」、「新產業媒合輔導」、「商街氛圍活化」等3大方向，在商街在地經理人方面，盼加強人才培育，讓商圈組織內成立專業經理人，陪伴商圈發展並協助串接中央資源；新產業媒合輔導方面，明（110）年將持續擴大店家改造軟硬體升級計畫，以完成25間商圈店家改造為目標；而在商街氛圍活化方面，將持續爭取經費，舉辦商圈特色節慶、營造商街氛圍，並以短期的「點」逐步串連「線」、「面」為策略目標，持續活絡桃園商圈。