Apple等18家國際大廠獲頒2020經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商獎

「2020經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商頒獎典禮」（IPO Awards Ceremony）於11月10日在臺北文華東方酒店，由經濟部長王美花親自頒發6大獎項予Apple等18家國際大廠，感謝其等對臺灣產業發展之卓越貢獻。

今（109）年度電子資訊外商對臺灣採購金額不受全球COVID-19疫情危機影響，呈現大幅成長，預計將達到1,378億美元，相較去年逆勢增加10.7%，金額創歷史新高，足見臺灣電子資訊產業供應鏈於全球之不可撼動重要地位，各國大廠紛紛投資臺灣，增加對臺採購。

今年度獎項評選重點在於擴大在臺研發與投資，協助臺灣發展人工智慧、物聯網、智慧機械、5G及綠能等產業，進而提升臺灣於全球之關鍵地位。獲獎名單如下：技術加值夥伴獎：Applied Materials、ASML；策略亮點夥伴獎：Cisco、Google、NEC；綠色系統夥伴獎：Dell、Panasonic、Supermicro；創新應用夥伴獎：HPE、IBM、Intel；軟性價值夥伴獎：AWS、LINE、Microsoft；市場擴大夥伴獎：Apple、HPI、Dell、AMD、NVIDIA。

其中Applied Materials、ASML擴大在臺研發，提升臺灣半導體和光電技術能量；Google、Microsoft、NEC擴大在臺投資並協助臺灣產業立足國際；Cisco在臺建構5G開放網路驗測平台，整合臺廠資源提供5G設備互通驗證；Dell、Supermicro在臺打造綠色經濟生態系，Panasonic致力於綠色環境規劃和發展；HPE、IBM、Intel在臺創造人工智慧生態系成果斐然，AWS、LINE協助臺灣開拓物聯網和電商應用創新商業模式；Apple、HPI、Dell、AMD、NVIDIA持續擴大對臺採購。

COVID-19疫情危機使全球產業鏈加速重組，臺灣傲人的防疫成果證明臺灣是個安全的地方，加上明確的產業方向和目標、友善的產業投資環境、完整的基礎建設、產業聚落及源源不絕的人才創新動力，吸引眾多國際廠商來臺深耕布局，讓臺灣助力全球產業穩定發展。經濟部IPO Awards以6大類獎項，表彰國際大廠在技術研發、策略投資、綠色系統、創新應用、創新商業模式軟體加值及擴大採購等面向，對我國經濟成長重要貢獻的電子資訊國際業者；得獎外商除獲獎殊榮外，並享有研發測試自用商品免驗通關等多項獎勵措施，不但可提升外商在臺單位於集團公司之全球地位，同時也幫助臺灣產業鏈結全球產業生態系，提升戰略價值，攜手共創雙贏。

經濟部王部長表示，臺灣電子資訊產業與全球緊密相連，面臨疫情以及美中貿易競爭所帶來的挑戰，我國今年第三季GDP仍可逆勢成長3.3%，財政部亦公布10月份外銷出口值達322億美元（創單月歷史新高），而電子資訊領域占比超過50%，這些經濟表現都是大家努力的成果；今年總統國慶演說特別指出，因為這場全球性的危機，才讓國際社會看見臺灣「堅韌之島」的特質和能耐；也由於疫情影響，加速並深化國際夥伴與臺灣的合作，臺灣的電子資訊產業地位躍然成為全球經濟的第一島鏈。經濟部希望透過IPO Awards加速國際大廠與臺灣產業合作的深度和廣度，在這波全球資通訊轉型浪潮中，提升雙方競爭力，共創更美好的未來。