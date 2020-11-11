貿協引領3大洲5大電商艦隊 2021年首航至星馬Qoo10臺灣館

推VR虛擬實境技術 開創後疫情時代跨境電商商機

由經濟部國際貿易局與外貿協會主辦，台灣經貿網「Global B2C 海外電商新布局說明會暨洽談會」11月10日於台北世貿一館登場。活動除邀請新加坡Qoo10、波蘭Allegro、菲律賓Kimstore、法國Fnac及巴西B2W等5國電商平台線上齊聚，協助廠商拓展跨境電商市場外，亦由外貿協會秘書長林芳苗代表與新加坡Qoo10臺灣區次長王曉德現場簽署Qoo10臺灣館備忘錄。

外貿協會秘書長林芳苗表示，新冠病毒疫情影響下，大幅衝擊實體店家銷售，反觀電商平臺的業績則是逆勢走揚，貿協希望藉此邀請東南亞、歐洲及拉丁美洲等3大洲當地首屈一指的電商龍頭代表參與，協助臺灣廠商探索更多線上銷售可能性。

外貿協會表示，新加坡Qoo10臺灣館是繼越南Tiki、泰國PChome Thai、印尼blibli、日本樂天及美國ebay後，貿協合作的第6個臺灣館。Qoo10於臺灣設立公司提供在地化服務，更導入自家物流Qxpress提供優惠費率，零距離解決當地廠商經營跨境電商的痛點。同場亦有首度參加活動的波蘭第一大電商平臺Allegro則為全球前十大電商平台，法國當地歷史最悠久且線上商城月流量超過2,400萬、法國本土第二大的Fnac與來自巴西且用戶超過1,600萬、拉丁美洲第一大電商集團的B2W。

外貿協會表示，此次活動特別運用VR虛擬實境技術創建「線上說明會及洽談會」空間，重現實體說明會與洽談場景。因此吸引共189家廠商參加，包含大漢酵素、花仙子、京工興業、盛香堂及承昊生技等知名廠商到場。

此外，活動後續舉辦的視訊媒合洽談，導入日前首發即獲得平臺商及臺灣廠商達95%滿意度的「VR虛擬洽談展間」；強化後以嶄新設計風格，並結合各電商平臺創建獨立的「虛擬洽談室」，大幅提升媒合洽談效率與便利性，協助無法來臺的電商平臺代表透過展間中2D、3D及360度環物影片，多視角完整掌握產品細節與規格，同時可連結至台灣經貿網，完整串連線上採購足跡。

外貿協會表示，欲了解活動各平臺資訊及精彩實況，可至線上VR說明會線上回顧（https://bit.ly/3586aaa ）；同時強調，為迎接後疫情時代的數位商機，跨境電商經營與銷售已成為不可或缺新顯學，台灣經貿網為臺灣貿易總入口網站，今年推動（taiwantrade.com ）14語強大內容，持續致力協助廠商線上拓銷及數位轉型。此外，近年來持續與國際電商平臺串連，更創立「數位貿易學苑」（elearning.taiwantrade.com ），提供多樣輔導方案與學習資源。