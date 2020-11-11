台北福華11月感恩回饋　身分證字號有兩個1現抵房費

11月有雙11優惠，也有暖心的感恩節！台北福華大飯店以充滿感恩與回饋的心提供給消費者：即日起至11月30日企畫推出「福華1心1意感謝您」住房活動，只要身分證字號中有超過兩個「1」即可現場折抵房價，若有六個「1」馬上更可免費住上台北福華一晚、再送2客早餐，活動每日限量一間，消息一出幾乎訂滿！有任何更新可洽官網了解洽詢： https://reurl.cc/6leoRV。

「福華1心1意感謝您」住房活動自11月1日起上線至今，民眾反應熱烈，免費住房的名額天天搶訂一空，飯店表示，很想相信擁有六個「1」身分證字號的台灣民眾比想像中來得還多；但如果身分證字號沒有六個「1」也不用灰心，這次活動另提供有二個「1」的貴賓可現場折抵200元；三個「1」可折抵300元；四個「1」可折抵400元及五個「1」可折抵500元的優惠，並適用官網任何一個住房專案，這樣折抵下來，等於每人每晚最低花不到1,000元，就能入住五星飯店也很划算。

11月11日光棍節當天台北福華另還有限時24小時超值快閃，祭出神秘優惠房價再享11％專屬折扣，每晚最低只要1,868元起，單身都能輕鬆來場Staycation。但該專案限11月11日至晚上11時59分止，於台北福華官網線上預訂，12日29日前都可入住。訂房可洽（02）2700-2323 轉訂房中心。「單身最大情義相挺」住房專案可洽https://reurl.cc/q8372p。