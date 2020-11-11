智慧商業獅協助中小型企業提前掌握疫後零售產業新局
全球因新冠肺炎染疫人數已超過5千萬人，在這波駭人的疫情衝擊下，台灣卻如同平行世界般相對安全與自由，拼國內經濟也成了首要目標。
為促進民眾消費，幫助商圈回溫，同時為了協助中小企業提前掌握疫情後的零售產業新局，解決臺灣中小型零售業者困境，經濟部與工研院服科中心推出「智慧商業獅-共同行銷整合平台」（簡稱商業獅），透過平台的多元數位服務工具，串聯商家及消費者，讓店家可以掌握消費者的數位軌跡，消費者也可以第一手得到附近店家的資訊及優惠訊息，商業獅數位資源今年導入在全台各地的在地指標商區，在各商區皆引起廣大店家參與及群眾的迴響，在數位轉型的浪潮及疫情的推動下，店家也紛紛意識到須要以科技讓顧客感受到切中需求的優質服務，才能在疫情後的產業變革中取得先機、站穩腳步。
瞄向六都之一的桃園發展潛力，政府長期推動的「亞洲·矽谷計畫」也以桃園為基地，希望將桃園建造成為台灣的數位城鄉，因此商業獅特與「桃園六合商區」合作，分別於10月17日、25日進入商區舉辦「商圈數位化，就靠你我他feat.桃園六和」活動，活動開跑後，在短短1星期內1,500張數位優惠券就全數兌換完畢，店家及消費者也紛紛體驗到數位的便捷及帶來的好處，店家不需要再花額外成本發卡或是維護會員資料，只要加入智慧商業獅平台，運用商業獅平台資源，即可輕鬆維運自己客戶，且也不擔心發出優惠超過店家預算的問題；而消費者也不需再擔心優惠券或兌換券不見或遇到忘記帶的窘境，所有會員的優惠都存在商業獅平台上，且無須在手機下載App，對消費者更為便利。
六合商區表示，目前還有集點卡活動(滿50元集一點)，每日每間店最高可集一點，集滿5點加碼送50元優惠券一張，集滿10點送威尼斯影城電影票2張(限量100張)，最大獎將抽出價值破萬Dyson v11，活動將於11/30結束，邀請所有市民朋友踴躍參與，把握最後機會一起拼經濟拿好康抽大獎！活動詳情：https://www.bizlion.com.tw/bizlion/action/A19