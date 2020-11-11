智慧商業獅協助中小型企業提前掌握疫後零售產業新局

全球因新冠肺炎染疫人數已超過5千萬人，在這波駭人的疫情衝擊下，台灣卻如同平行世界般相對安全與自由，拼國內經濟也成了首要目標。

現場民眾紛紛以手機加入商業獅平台獲取消費優惠資訊及參加抽獎活動。

智慧商業獅戮力協助桃園六合商圈於疫後銷售增溫。

為促進民眾消費，幫助商圈回溫，同時為了協助中小企業提前掌握疫情後的零售產業新局，解決臺灣中小型零售業者困境，經濟部與工研院服科中心推出「智慧商業獅-共同行銷整合平台」（簡稱商業獅），透過平台的多元數位服務工具，串聯商家及消費者，讓店家可以掌握消費者的數位軌跡，消費者也可以第一手得到附近店家的資訊及優惠訊息，商業獅數位資源今年導入在全台各地的在地指標商區，在各商區皆引起廣大店家參與及群眾的迴響，在數位轉型的浪潮及疫情的推動下，店家也紛紛意識到須要以科技讓顧客感受到切中需求的優質服務，才能在疫情後的產業變革中取得先機、站穩腳步。

瞄向六都之一的桃園發展潛力，政府長期推動的「亞洲·矽谷計畫」也以桃園為基地，希望將桃園建造成為台灣的數位城鄉，因此商業獅特與「桃園六合商區」合作，分別於10月17日、25日進入商區舉辦「商圈數位化，就靠你我他feat.桃園六和」活動，活動開跑後，在短短1星期內1,500張數位優惠券就全數兌換完畢，店家及消費者也紛紛體驗到數位的便捷及帶來的好處，店家不需要再花額外成本發卡或是維護會員資料，只要加入智慧商業獅平台，運用商業獅平台資源，即可輕鬆維運自己客戶，且也不擔心發出優惠超過店家預算的問題；而消費者也不需再擔心優惠券或兌換券不見或遇到忘記帶的窘境，所有會員的優惠都存在商業獅平台上，且無須在手機下載App，對消費者更為便利。

六合商區表示，目前還有集點卡活動(滿50元集一點)，每日每間店最高可集一點，集滿5點加碼送50元優惠券一張，集滿10點送威尼斯影城電影票2張(限量100張)，最大獎將抽出價值破萬Dyson v11，活動將於11/30結束，邀請所有市民朋友踴躍參與，把握最後機會一起拼經濟拿好康抽大獎！活動詳情：https://www.bizlion.com.tw/bizlion/action/A19