Nespresso獨家限時限量組 咖啡機雙11攻略大公開

萬眾矚目的電商平台年度盛事「雙11」購物節，是一年一度犒賞自己不容錯過的好時機！不只是美妝、家電產品相繼祭出豐富優惠，今年瑞士頂級咖啡品牌Nespresso更獨家推出雙11官網專屬優惠組合，讓您一次擁有絕美咖啡機、節慶限量款咖啡禮盒以及風靡歐美的咖啡倒數月曆，獨家優惠價$4,980（原價$6,240）；官網也同步祭出Expert智能藍芽咖啡機全台獨家最低價；週年慶期間Nespresso各通路也推出限定優惠，全系列咖啡機只要$3,300起，入手咖啡機，在家輕鬆享受咖啡香醇就趁現在！

Nespresso 台灣首次推出咖啡倒數月曆，繽紛驚喜價只要$1,280，內含人氣經典款咖啡、全新3款節慶限量咖啡，及Pixie耶誕限定對杯組。圖／Nespresso提供

搶購聖誕禮物絕佳首選 Nespresso官網獨家推出雙11多重驚喜優惠

第一重

風靡歐美的倒數月曆今年又有更多創意選擇了！完美迎接雙11的購物熱潮，瑞士頂級咖啡品牌 Nespresso引領業界，於台灣首次推出咖啡倒數月曆，精選多款人氣經典咖啡、2020年最新3款全新義遊味近節慶限量款咖啡，及Pixie耶誕限定對杯組，一次擁有繽紛驚喜價$1,280，邀請所有咖啡愛好者來場舌尖上的義式慶典。此款耶誕倒數月曆以及3款全新節慶限量咖啡將於11月5日同步全球限量販售！

第二重

此外，為歡慶雙11購物節，Nespresso於官網也獨家推出「年末驚喜11開箱限量組合」，內含低調奢華具質感燙金設計的耶誕倒數月曆、時尚輕巧且簡約俐落的Essenza mini 純白咖啡機以及全新義遊味近節慶限量款咖啡禮盒30顆，隨倒數月曆更附贈一抽好禮卡乙張，人人有獎，還有機會獲得萬元咖啡機、限量配件等驚喜好禮。此超值開箱組合Nespresso官網雙11獨家優惠價$4,980（原價$6,240），優惠期間11月5日至11月13日全台限量販售50組，今年歲末就在迷人咖啡香中迎接美好聖誕！

第三重

Nespresso官網於雙11期間更同時祭出Expert智慧藍芽咖啡機全台通路最低優惠價$6,990（原價$9,800）。兼具工業風格與質感的Expert咖啡機，擁有時尚平切面外型及直覺化旋鈕設計，完美搭載藍芽連線功能，讓您提前預約咖啡製作時間，晨間在咖啡香中幸福甦醒。趁雙11絕佳入手時機，把高質感精品咖啡機帶回家。

週年慶超值優惠開跑！Nespresso全系列咖啡機只要$3,300起。圖／Nespresso提供

Nespresso週年慶咖啡機限定優惠 輕鬆擁有義式頂級饗宴

除了Nespresso官網於雙11檔期祭出獨家優惠外，各通路也同步享有咖啡機限定折扣，即日起至11/25止，Nespresso週年慶活動全系列咖啡機只要$3,300起，讓您輕鬆擁有義式頂級饗宴！

輕巧時尚的Essenza Mini 優惠價$3,300(原價$4,300)；經典質感的Pixie優惠價$4,800(原價$5,800)；簡約時尚的Expert和Lattissima One則是萬元有找，優惠價$7,800(原價$9,800)；一指輕觸就能享用各式牛奶咖啡的Lattissima Touch優惠價$8,800(原價$10,800)，而可體驗拉花大師風範的頂級旗艦機Creatista Plus 優惠價$14,800(原價$18,800)。此外，Nespresso加碼再推出優惠方案：