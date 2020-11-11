總統出席榮民節慶祝大會　一日是軍人終身是榮譽

【記者傅希堯／報導】總統蔡英文出席國軍退除役官兵輔導委員會成立六十六周年暨第四十二屆榮民節慶祝大會時指出，榮民支持社會，也需要社會的支持，「軍愛民，民敬軍」，無論是在役還是退伍，一日是軍人，終身是榮譽，感謝榮民們的奉獻及付出。主任委員並在會中頒獎表揚張顯武等二十位榮民楷模及傑出榮民，微電影《看見榮民》也在會中推出首映。

蔡總統觀看微電影後指出，臺灣社會是一個大家庭，每一個人都是我們重視的家人，透過微電影我們看見榮民們在各地的各種善行義舉，大家都能感受到他們的堅持和努力。軍人真的非常辛苦，尤其是最近，在各個崗位上的國軍同仁，都不眠不休，守護國土和國人的安全，希望全體國人共同給予國軍支持，代表國家感謝榮民們的奉獻及付出，並向全國的榮民、榮眷，致上最誠摯的問候和祝福。

總統蔡英文出席第42屆榮民節慶祝大會。(記者林建榮／攝影)

主任委員指出，微電影《看見榮民》介紹的張春智、翁捷、李克富、陳才、張用九等五位已故大愛榮民，不求回報的精神令人敬佩，期許輔導會工作團隊，秉持榮民「愛國家、愛鄉土、愛百姓」精神，視榮民前輩為親人，將照顧退除役官兵當作志業，以正向樂觀積極的態度照顧一生為國犧牲奉獻的退除役官兵們。

會中也表揚張顯武、孫瑞旗、陳長財、于宣琛、趙富盛、丁群峰、陳麗莉、張強生、蔡登進、王譽達、汪慶炎、陳明達、魏正城、吳漢俊、陳世恒、莊起瑞、張正昇、方安為、陳文顧等十九位榮民楷模及傑出榮民林恒雄。

主任委員另頒獎座予日月光半導體、富邦人壽、國泰人壽、欣興電子、嘉里大榮物流、群創光電、台灣積體電路、三商美邦人壽、新光人壽、矽品精密工業及友達光電等十一家進用志願役退除役軍人就業成效優良機構。以及資策會副所長呂理華、臺北商業大學教務長史穎君、南臺科技大學教務長林志鴻、高雄市勞工局訓練就業中心主任楊茹憶、勞動部桃竹苗分署長賴家仁、勞動部北基宜花金馬分署長林仁昭、國防部人事參謀次長室人事勤務處處長林照川、國防部資源規劃司科技企劃處處長魏木樹等八位協助退除役官兵就業有功人員。