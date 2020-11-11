2020 國際傑人會「傑人大愛」公益園遊會將於12月12日登場 歡迎大眾踴躍參與發揮大愛

2020國際傑人會「傑人大愛」公益園遊會即將於12月12日登場，各項準備活動已經全力展開，藉園遊會設攤形式號召傑人會友及一般民眾踴躍參與樂捐公益活動，有效發揮傑人大愛，全國各地愛心人士群聚，活絡經濟創造雙贏。

本次活動主題訂為：「傑人大愛」公益園遊會，預定號召6,000人次參加本活動，預計籌募新台幣40萬元捐贈給參與之社福團體暨當天針對特定弱勢團體自由樂捐。主辦單位接受：愛心捐款、愛心攤位、公益攤位媒合、認捐點券轉贈社福團體、二手義賣、物資銀行媒合；並且歡迎提供志工、義演、義診、義剪、義演、服務等各項愛心報名，歡迎社會大眾發揮大愛，一起來參與公益活動。

「傑人會」成立於1968年、由金扶東先生創辦、並於1994年在美國註冊成為「國際傑人會世界總會」，並於世界各國、各地區、各城市設立「國際傑人會國家總會」或地區分會，截至目前已有57個分會（含台灣的29個分會）。

國際傑人會中華民國總會陳鋒仁總會長表示：台灣受到全球疫情影響經濟衰退風暴影響下，受衝擊最深的就是瀕臨貧窮邊緣的弱勢家庭。⾝為這個社會的⼀份子，希望透過2020 國際傑人會「傑人大愛」公益園遊會，結合公益團體更容易的在此匯集社會善心資源，不但可協助弱勢家庭解決許多問題，更重要的是可重建人們對經濟與生活的信心。國際傑人會需要您的愛心参與！歡迎大家一起來做公益！