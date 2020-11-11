傳藝中心臺灣音樂館11月份很金門

金門樂府傳統樂團首度跨海來臺演出、金門傳統音樂館加入臺灣音樂策略聯盟

國立傳統藝術中心臺灣音樂館11月份很金門!於7日邀請到來自金門的金門樂府傳統樂團及李國俊教授帶領的青玉齋南樂社共同演出《金門樂府南管》音樂會。此次音樂會是金門樂府傳統樂團成立20年來，首度跨海來臺的專場音樂會。除了演奏外，前中央大學中文系李國俊教授也同時擔任本場音樂會的主持人，在他生動的講述下，聽眾得以知曉金門傳統生活文化與南管之間是如何地密不可分，讓大家彷彿置身在金門體會當地的文化生活。音樂會演奏曲目遵循南管音樂傳統，依指、曲、譜的順序進行，在徐緩的速度及悠揚的樂聲中，引領聽眾暫時離開繁華的城市，體會古樸幽雅的南管音樂之美。

金門樂團精彩演出

當晚，除了讓大家身、心、靈都浸浴在金門南管悠揚的樂聲外，還跟大家報告一個好消息。臺灣音樂館自去（108）年發起「臺灣音樂策略聯盟」(Taiwan Music Organizations’ Strategic Alliance, TMOSA)活動，邀集夥伴館所參加交流，期望組成全國音樂大聯盟進軍國際，有系統性地整合各地特色音樂資源，將臺灣豐富多元的音樂資源介紹給全世界。金門傳統音樂館在南管音樂傳承與推廣上不遺餘力，日前臺灣音樂館應邀至金門訪視，在金門縣政府前文化局局長呂坤和的引薦下，與該館許銘豐館長交流並力邀該館加入「臺灣音樂策略聯盟」，獲得金門縣政府文化局應允玉成，於本月成為全國第12處合作館所，與臺灣音樂館共同攜手推動臺灣各地特色音樂。