沒人理你，我來！(我們送一個腦幹出血的移工回家)

阿福(化名)是1名孤兒，是隻身來臺工作的印尼籍漁工，第一次出國工作的地點是在遠離臺灣的馬祖，年輕力壯的他那時才23歲，沒想到才工作了3個月，就因為自發性腦幹出血倒下了。

當仲介公司接到雇主通知，雖想立即前往關心協助，但卻時值東北季風正強，交通工具全都停航而做罷，待事發後3天，東北季風稍減，仲介公司立即派員搭機前往協助，方才發現阿福已躺在急診室3天未獲積極治療，而經醫生告知，阿福日後只有2種狀況，不是死亡就是全癱，為了要他回本島救治，在海鷗直昇機拒載的情形下，只能考慮搭醫療專機，但醫療專機的費用高達48萬，誰來支付?雇主僅願支付24萬，而雇主因依照法令只投保了勞工保險，少了商業保險失能的一次性理賠金，這筆金額顯得更加鉅大了，此時仲介公司總經理明快的下達了指令：「我們把他送來臺灣，就要把他送回國，沒人理他，我們來!」，支付了所有的後送費用，直送三軍總醫院接受治療。

很不幸的，三軍總醫院的主治醫生說，阿福接受醫療的時間太晚，評估也只有死亡與全癱只有2種狀況，但仲介公司不放棄，除了立即發文印尼駐台北經濟貿易代表處及台北駐印尼經濟貿易代表處，協助阿福的舅舅儘速來臺探視外，也不時透過視訊的方式，讓阿福的親友可以不斷的跟他說話，經過數天後，奇跡發生了，他的眼皮動了，但馬上被醫生否決了，說這只是不自主的反應，並不代表他開始復原，但仲介公司堅信，這是他的意志力驅動的，所以持續用這個方式，後來竟連手指也動起來了，但一樣被醫生否決，仍然認為依阿福不可能恢復意識的，等到他的舅舅來的當天，他竟然可以依照指示，微微的動起了眼皮與手指，這時雖嚇了主治醫生一跳，但他仍認為，阿福的意識算是恢復了，但仍難逃全身癱瘓的命運。

在住院期間，仲介公司除了僱用台籍看護全時照料外，員工也每天輪班早晚探視，因為堅信憑藉著阿福的意志力，一定可以讓自己再站起來的，慢慢的，阿福竟也可以含糊的說話，手臂與腳也可以抬起了，3個多月後，阿福就帶著醫生驚訝的神情出院了，而且是自已坐著輪椅出院的。

就在印尼駐台北經濟貿易代表處、台北駐印尼經濟貿易代表處及仲介公司的通力合作下，阿福的舅舅再次來臺接他，展開了3,000公里的返家之旅，但幸運之神並沒有從此眷顧他，當他搭機回到雅加達，仲介公司雖安排了加護型的救護車，要以最快速度送他回家，沒想到，連接阿福家的唯一橋樑竟然斷了，只好遶遠道而行，他就這樣跟印尼仲介公司的主管，折騰的搭了一整個星期的救護車才安然返家，而印尼仲介公司除了交給阿福的親友一大筆慰問金外，也不定期的前往慰問，但阿福因為勞保理賠金每月只能支付3,000元，因身處醫療資源缺乏的偏鄉，阿福2年後就辭世了。

回想，仲介公司在阿福來臺期間所獲得的服務費，扣除交通住宿費後，僅得款1,000元，而當阿福倒下時，雖仲介公司積極向政府機關及各界發動募款，但全無下文，就僅有馬祖勞工局捐款1萬元、印尼電台捐款6,000元及印尼移工在台北火車站募得1萬2,000元等，但醫療及後送費用就高達70餘萬元，全由臺灣仲介與印尼仲介公司一肩扛起，就因踐行總經理說的那一句話，「我們既然把他送來臺灣，就要把他送回國，沒人理他，我們來!」，才能讓阿福順利返鄉，經過這個事件，比起平日打著照顧移工的口號，遇事閃躲的政府機關及慈善團體，誰更像吸血鬼？誰更像移工在臺的守護神？

文/長欣利國際人力顧問有限公司