行善送暖！台中南天宮舉行佈施一千份愛心米及義剪公益活動

疫情衝擊景氣低迷，台中南天宮於11月8日在大門口舉行「愛心米佈施與義剪公益活動」，加碼發放一千份愛心米舉行佈施濟弱送暖，並為低收入戶義剪，前來領米民眾大排長龍。台中市民政局局長吳世瑋、民政局宗教禮俗科陳明毅科長、社會局陳麗華科長、東區區長何宜真、南區區長陳佩玉、立法委員黃國書、羅廷瑋議員、何敏誠議員助理、鄭功進議員、台中南天宮吳光雄主委、東區各里里長、南區各里里長、太平區各里里長等皆親臨現場共襄盛舉。

台中南天宮主委吳光雄（左前）。

年年發放白米佈施濟貧的台中南天宮，已持續70年未間歇。庚子年受到疫情影響，百業蕭條，南天宮深知民間疾苦，開年來，一波接一波佈施白米及物資，截至十月底己發放逾七萬斤白米。當天再加碼送出一千份愛心米，現場還有義剪，吸引東、南區弱勢民眾大排長龍，等待領米。希望藉由愛心米佈施公益活動來拋磚引玉，帶給真正需要的朋友一絲絲的溫暖，更希望大家能共同響應、功德無量。

義剪公益活動。

台中南天宮主委吳光雄表示，疫情封境衝擊百業，來自民間訊息都是人民生活不易，南天宮秉持關老爺忠義濟弱精神，今天再加辦一場白米佈施，希望拋磚引玉，喚來更多人參與公益，多多行善濟弱。市府民政局長吳世瑋到場致意，讚許南天宮熱心公益不遺餘力，對於南天宮長期推行關懷弱勢公益活動，吳局長致上最高敬意。

台中南天宮是地方信仰中心，秉持行善濟弱關聖帝君精神，整年都在佈施做公益；今年十月前，已發送逾七萬斤白米，造福數萬戶弱勢家庭。今年歲末，台中南天宮依循傳統，預計將再舉辦冬令救濟活動，除了佈施白米，還有麵條、醬油、罐頭、沙拉油等生活物資，要讓弱勢家庭過好年。

台中南天宮關帝廟主要宣揚儒釋道學說，倡導忠義精神，以「宗教、文化、教育、醫療、慈善」為宗旨。台中南天宮期待讓這樣的善循環年年傳遞下去，讓受惠的家庭未來也有能力一起參與慈善公益的行列，知足感恩。

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