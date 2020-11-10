以「留一天給地球」為主題　公勝保經環島淨灘插旗金山北海岸

公勝保經長期以永續發展公益型企業為企業使命，自2019年底由台北業務中心首度啓動「環島淨灘插旗計畫」，並陸續由新營、彰化、台中、花蓮業務中心接力淨灘，今年9月19日南區部業務單位也熱烈響應福智文教基金會主辦的高雄企業聯合大淨灘，並再次結合台北業務中心主辦的北區聯合淨灘活動，插旗「新北市金山北海岸」，以「留一天給地球」主題來作號召，用實際行動守護海洋生物，為地球盡一份心力。

台灣四面環海，面臨現今各種海洋污染嚴重影響生態平衡，公勝保經台北業務中心以「留一天給地球」作為標語，一同守護海洋，此舉獲得公勝北區其他業務單位的熱烈回響，號召公勝伙伴及家人們的力量，將淨灘環保活動成為大家的日常生活。

國內保經龍頭公勝保經表示，近年業務迅速拓展，2020年更增設5個業務中心，目前全台共有23個營業據點。公勝環台淨灘計畫善用此優勢，將行動效益極大化，揪全台業務夥伴一起身體力行，共同守護環境，將環保種子傳遞下去，以行動力展現公勝保經的企業理念與強大決心。

公勝保經堅持「不只是保險，我們分享愛」的企業理念，長期投入公益活動，致力推動志工文化，鼓勵夥伴參與公益活動，更努力融入綠色環境與生態保育的環保議題。公勝保經攜手花蓮「財團法人石材暨資源產業研究發展中心」共同成立公益推廣平台，協助推廣友善大地或地方特色產業，支持在地小農企業多元化捐贈行動，並能幫助更多弱勢族群，打造地方生機，啟動善的循環且讓愛永遠留傳。