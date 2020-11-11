萬嘉生技獲ISO13485驗證 造口袋清洗裝置將上市

萬嘉生技股份有限公司(BioVanguard CO., LTD.)通過國際驗證單位SGS稽核，於2020年9月取得UKAS的ISO13485：2016醫療器材品質管理系統驗證。

依據最新衛生福利部癌症登記報告，大腸癌位居十大癌症發生人數(男女合計)第一名，高居十大癌症之首已經超過十年以上，除了以手術、化學治療或放射治療外，其中有部分患者需接受造口手術進行排泄改道，造成患者生活上諸多不便，如排泄物滲漏、氣味撲鼻等，影響患者身心靈及生活品質。萬嘉生技考量患者的憂心及不便，於2019年取得慈濟醫院「造口袋清洗裝置」技術移轉授權，並與花蓮慈濟醫院共同合作開發，全力投入產品研發、改良及優化，萬嘉生技「造口袋清洗裝置」產品可為腸造口患者帶來以下優點並提升生活品質，包括：快速排空與清洗、沖洗簡便、快速排氣、氣味阻隔、不易滲漏。

萬嘉生技總經理何凱璋率領專業團隊，秉持「守護健康、造福人類」精神，藉由嚴格品質把關，提供高品質的產品與服務，提升使用者生活品質。「造口袋清洗裝置」預計於2020年11月底前取得許可證，並於12月初上市，除優先在國內販售外，未來將逐步推廣至大陸及歐洲市場。