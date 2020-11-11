高階折疊機再現 Motorola razr 5G正式在台上市

沉默已久的Motorola正面迎接5G風潮，在11月10日正式在台灣發表兩款5G新手機，高階的Motorola razr 5G 與親民的Moto g 5G plus。Motorola razr 5G以經典刀鋒摺疊機外型延伸，搭配智慧雙螢幕、無摺痕等多項獨家技術，創造跨世代交匯的創新之作，集時尚、多工等優勢於最佳平衡。Moto g 5G plus 則是以親民價格加上優異的六鏡頭，讓大眾輕鬆擁有高速的5G 手機。Motorola razr 5G建議售價：標準版 49,888元、豪華版 53,888 元(含1年期行動裝置綜合保險、razr專用皮革保護殼與手機套)，Moto g 5G plus 建議售價13,990 元，搭配台灣大哥大指定專案0元起。

Motorola razr 5G以經典翻蓋絕佳型態回歸，不僅擁有5G最新科技，更是難以忽視的時尚生活配件。圖／Motorola提供

Motorola razr 5G 隆重回歸，結合最新5G 科技並容納雙 5G 天線，經典翻蓋更具流線設計，搭載 Motorola 獨家專利蝴蝶軸打造全球首創「無摺痕摺疊智慧手機」, 獨特的錐形邊框、後置指紋感應器，與更新的鉸鏈設計，為razr 愛好者帶來更輕鬆的單手體驗。以焦永而精緻的抛光石墨色、抛光 3D 玻璃與7000 系列鋁合金，呈現低調卻不容忽視的卓越外觀，突破手機只是商務工具的形象，進一步成為職場菁英顯示品味的時尚配件。

razr 5G 掀開後可以達到寬廣的6.2英寸，柔性螢幕與 Motorola 獨特的蝴蝶軸專利設計相得益彰，成為業界目前唯一的零縫隙貼合摺疊手機，可同時保護內部螢幕與保持簡潔的外觀。在折疊營幕的妥善率方面，razr 5G 螢幕平整無摺痕，完全不影響使用視覺，而為確保螢幕使用壽命和牢固性， Motorola 對動態折疊系統進行了檢測並通過嚴格的翻轉循環、跌落、溫度等壓力測試， Motorola表示razr 5G能夠承受 200,000 次開闔，以每天開闔100次的重度使用者來說，可以使用五年以上的時間。

moto g 5G plus以最具CP值的價格讓消費者感受最先進的5G體驗，強大的4+2鏡頭，後置4800萬畫素四鏡頭和搭載1600萬畫素超廣角前置雙鏡頭，體驗一應俱全的微距、廣角、夜拍等功能。圖／Motorola提供

Moto g 5G plus 以最實惠的價格讓消費者體驗最先進的5G 體驗，適用台灣5G 主流全頻段，大容量5,000 毫安培電池，滿足長時間高效使用，6.7 吋 Full HD 營幕有90 Hz 的螢幕更新率，提供更滑順的體驗。4800 萬畫素後置鏡頭，搭載四合一畫素(Quad Pixel )技術與夜拍模式，前置雙鏡頭1600 萬畫素搭配 800 萬畫素 118 度超廣角鏡頭，讓家人朋友聚會自拍皆可輕鬆入鏡。

Motorola 亞太區市場銷售總經理Danny Adamopoulos 表示，隨著5G時代來臨,過去消費者對手機的期待也持續被重新定義，一直以來，Motorola 致力實現消費者對未來科技的想像，Motorola razr 5G 以風格、喜愛表達自我和最新技術的消費者開闢了全新市場；同時，我們也提供更平易近人價格的5G手機Moto g 5G plus，讓追求極速順暢體驗的消費者能更無負擔的擁有，無須妥協。」

Motorola台灣中文官網：https://www.motorola.com/tw/zh/ 。