「啡」嚐迷人 中美洲咖啡於11/13-16登台分享濃醇好味道

喜歡阿拉比卡咖啡豆嗎？那一定要選中美洲咖啡！與臺灣時差14小時，差不多在地球另一端的中美洲，因擁有陽光、土地、火山、高山等自然優勢以及充足的勞動人口，孕育出品質廣獲國際肯定的好咖啡。「2020台灣國際茶、酒、咖啡展」將於11月13日至16日在臺北南港展覽館一館舉辦，中美洲經貿辦事處與瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜駐臺大使館合作設立「中美洲館」，邀請在臺咖啡進口業者參展，與臺灣民眾分享中美洲頂級咖啡的濃醇好味道。

中美洲為世界重要咖啡產區之一，迷人風味與穩定品質大受國際好評。瓜地馬拉受惠於肥沃的火山地質及氣候條件，生產的咖啡調性豐富，口感帶有甜美果香及濃郁的巧克力芳香；宏都拉斯是中美洲最大咖啡生產國，咖啡口感蘊含濃醇的堅果及太妃糖香味，以及令人驚艷的水果喉韻；產區海拔較低的尼加拉瓜咖啡口感以溫潤、沈穩著名，並帶有綿密的奶油、巧克力及杏仁氣息。

中美洲咖啡的迷人風味與穩定品質大受國際好評。圖／中美洲經貿辦事處提供

近年臺灣人對咖啡這「黑金」產業的喜愛與獨特風味的追求，國內消費需求激增，精緻且具特色的咖啡館如雨後春筍般興起，並將臺灣推升為全球「自家烘焙咖啡館」密度最高的地區，各大連鎖超商也積極搶攻標榜知名莊園或特殊品種的精品咖啡市場。以生產精品咖啡聞名的瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜境內特有的多樣微型氣候、肥沃的火山土壤及各莊園的獨特處理手法，造就中美洲咖啡的多元風味並廣受臺灣民眾歡迎，近年自這3友邦進口的咖啡金額，更佔年度總額的兩成。

今(2020)年因受新冠肺炎疫情影響，造成中美洲咖啡生產者及廠商無法親自來臺，中美洲經貿辦事處仍邀集了數十家瓜、宏、尼三國的咖啡代理商共同參展，帶來多款新鮮的頂級咖啡豆供民眾及業者品鑑與商洽。除了介紹中美洲咖啡產區、微氣候、特殊栽種法，同時也將安排咖啡試飲活動，歡迎臺灣咖啡相關業者蒞臨臺北南港世貿展覽館4樓M830攤位參觀。

瓜地馬拉、宏都拉斯及尼加拉瓜以生產精品咖啡聞名。圖／中美洲經貿辦事處提供

此外，展期間「中美洲館」也將舉辦數場咖啡講座，邀請專家分享中美洲咖啡特色與知識，同時每日還有知名咖啡冠軍如吳則霖、王策等人使用中美洲咖啡豆，進行手沖、拉花與義式沖煮示範秀，加上中美洲經貿辦事處臉書粉絲團留言贈獎的好康活動，咖啡控們千萬別錯過這個認識中美洲優質咖啡的好機會！

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