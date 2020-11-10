臺北羽球公開賽超夯 目標升級Super 1000

臺北羽球公開賽，獲選為「臺灣國際賽12金選」之一，今年因為疫情影響停辦，不過，中華民國羽球協會理事長張國祚說，持續提升軟硬體，目標將賽事等級提升為Super 1000！

羽球好手王齊麟說，臺北羽球公開賽對我國選手來說，意義非凡，因為在自己的主場─臺北小巨蛋比賽，有滿場觀眾的支持，感覺很像演唱會，當全場觀眾隨著選手表現歡呼或嘆息，真的會讓人起雞皮疙瘩，也期待疫情早日過去，明年能夠在臺北羽球公開賽的舞臺展現精湛的球技，並誓言「把冠軍盃留下來」！

「透過運動，讓世界走進來，讓臺灣的驕傲帶出去。」署長張少熙說，臺灣每年舉辦100多場國際運動賽事，無論賽事本身，或透過轉播的力量，都能讓世界看見臺灣，同時也成功帶動產業經濟及運動觀光。而評估國際賽事辦得好不好，指標很簡單，我常以三點來做解釋，「還沒來過的想來、來了不想走、走了之後還想再來」。近年來，體育署與觀光局、地方政府合作，結合運動和觀光，帶動經濟發展，成效看得見。

羽球協會目標是挑戰升級，成為更高等級的Super 1000，打造臺灣成為亞洲羽球的重點。圖／業者提供

羽球協會理事長張國祚說，全國羽球人口，從兩百萬人，倍增到三百萬人，而且還在持續增加。除了有世界頂尖的選手戴資穎、周天成、王齊麟、李洋等，羽球協會也提供選手世界級的服務，特別是「臺北羽球公開賽」，每每吸引滿場觀眾入場，欣賞世界級的賽事。署長張少熙接著補充，臺灣不僅有世界頂尖的羽球好手，也有廣大的羽球人口，民眾可以在運動中心，或是體育署官網的全國運動場館資訊網輸入資訊，都能很方便就近找到運動的地方。「今天不養生，明天養醫生，這是最好的時代，真的沒有藉口不運動。」

臺北羽球公開賽在軟硬體層面持續提升，除了總獎金由20萬美元提升到50萬美元，也引進「鷹眼系統」與架設400吋大螢幕，讓賽事品質與觀賽經驗再提升；而現行的Super 300等級是奧運積分賽，備受關注，羽球協會目標是挑戰升級，成為更高等級的Super 1000，打造臺灣成為亞洲羽球的重點。理事長張國祚也說，因為疫情影響，臺北羽球公開賽停辦，但是11月底將舉辦大專羽球超級盃，有30所學校1,000人參賽，個人、團體冠軍都有三萬元獎金，創獎金紀錄，希望藉此培養更多新秀。12月也將舉辦社會組賽事，不少平日打羽球的藝人，也將參加明星組，共襄盛舉，一起將夯運動透過羽球，推廣到全臺灣。

今年因疫情影響，多半國際運動賽事皆已延期或停辦，為使國際運動賽事資訊不中斷，全國中小企業總會委辦執行教育部體育署「優化國際體育交流活動管理計畫」，透過網路平臺或實體活動，協助各單項運動協會，宣傳推廣賽事及運動之美，將賽事最新資訊傳達給廣大運動迷，同時藉由電視節目將最夯的「臺北羽球公開賽」，搭配好吃好玩好動的休閒運動行程，推薦給不同族群與領域的觀眾，希望有興趣的運動迷不妨鎖定「夯運動 in Taiwan」粉絲專頁，獲取豐富精采的運動資訊，跟著夯運動，動起來。