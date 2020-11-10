阿瘦皮鞋與國家衛生研究院攜手推廣科普教育

防疫國家隊化身科普樂園 讓上千人透過科技認識雙腳奧秘

疫情讓國人更加重視健康議題，也帶動產業加速科技的應用與服務，為激發年輕世代對科學的興趣，助推健康知識的普及，阿瘦皮鞋參與國家衛生研究院「2020科普嘉年華」活動，11月10日於國衛院園區熱鬧登場，與苗栗在地500名學童及上千名民眾一起科普同樂，國衛院同時邀請產、學、研相關機構共準備19道科普遊戲關卡，透過輕鬆有趣的闖關遊戲，讓民眾及學童近距離體驗科學的樂趣，同時學到重要的足健康知識。

其中，由阿瘦皮鞋與大心職能治療所「态好玩親子共學團隊」聯手設計的「A.S.O足健康科研所 ─ 健康保衛戰 認識你的腳丫子」關卡，透過足部量測與步態分析的方式，搭配實際的科技儀器檢測，讓民眾充分體會與理解腳部健康的重要性，展示智慧健康應用以及投入科普教育的成果。

現場除了「動態足壓量測」及數位互動體驗式學習，推送正確的足部健康知識，攤位更結合了感覺統合遊戲及阿瘦自有的文創品牌「Bo Bonny 啵啵妮」，將學童喜愛的可愛動物與趣味關卡結合，運用活動體驗學習，培養學童的平衡協調能力、身體控制力。只要完成闖關任務，即可獲得吉祥物「Bo Bonny 啵啵妮」明信片，參與民眾參加闖關活動時反應熱烈，手腦並用思考如何闖關，讓衛教知識寓教於樂，更能有效內化學習。

阿瘦皮鞋董事長羅榮岳表示，感謝國衛院和科技部的支持，這是阿瘦皮鞋首次參與科普系列活動，非常有趣也很有意義，如同近年來阿瘦皮鞋積極推動足部健康促進服務，也是希望能夠善盡社會責任，關心社區民眾健康，期盼透過這次的活動，能夠為學子啟發健康的新視野。

羅榮岳指出，阿瘦身為「足健康專家」，為促進顧客得到更完整的服務，2018年於全國門市導入「動態足壓量測」服務，幫助顧客科學化測量出自己的真實步態，並依據分析結果找到最適合自己的健康鞋具及客製化的鞋墊，進而提供健康風險預測及預防保養對策給消費者，迄今已累積超過20萬筆的足測數據資料庫；目前阿瘦正積極與產官學研醫各界串連合作，期許未來能透過大數據資料的開放，在多元的領域創造出新的價值，並從預防的角度來照顧國人足部乃至於全身的健康，成為社區健康的好幫手。