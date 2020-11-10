疫後旅遊新秘境 促進臺灣與加勒比海及太平洋友邦鏈結

外交部委託外貿協會於11月5日舉辦「加勒比海及太平洋地區旅遊暨農特產品推廣會」，由外交部國際合作及經濟事務司副司長邱陳煜、外貿協會副秘書長王熙蒙及中華民國旅行業品質保障協會（品保協會）理事長許禓哲代表致詞，並邀請聖克里斯多福及尼維斯駐臺大使哈菁絲（Jasmine Elise Huggins）、海地共和國駐臺大使庫珀（Rachel Coupaud）、貝里斯駐臺大使賀戴安（Diane C. Haylock）、吐瓦魯駐臺大使涂莉梅（Limasene Teatu）、聖露西亞駐臺大使勞倫特（Edwin Laurent）、聖文森及格瑞納丁駐臺大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）、諾魯駐臺大使凱法斯（Jarden Kephas）、馬紹爾群島駐臺大使館副館長戴安珍（Anjanette C. Anjel），以及帛琉觀光局臺灣辦事處處長雷均（Alex, Lei）等貴賓共襄盛舉。

加勒比海暨太平洋旅遊及農特產品推廣發表會中，展出9個友邦的旅遊資訊及農特產品。圖╱陳宗慶

外交部司長邱陳煜表示，我國友邦多以發展觀光旅遊業為主，每年接待國際觀光旅客，證明這些旅遊景點相當具有吸引力。

外貿協會副秘書長王熙蒙則提及，此次外交部委託貿協與9個邦交國相聚一堂，協助邦交國旅遊及農特產品，十分有意義。

我國與友邦國家相互支持觀光旅遊發展，現場安排品保協會與帛琉觀光局臺灣辦事處處長雷均（Alex, Lei）簽屬合作意向書，另已有其他6國完成簽署，分別為聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、吐瓦魯、聖露西亞、聖文森及格瑞納丁，以及諾魯，促進雙方文化及人才交流合作，共同面對後疫情時代的觀光產業新形態與挑戰。

加勒比海暨太平洋旅遊及農特產品推廣發表會中，外交部副司長邱陳煜出席致詞。圖╱陳宗慶

同時，旅遊YouTuber融融亦受邀至現場透過輕鬆旅遊角度，分享於加勒比海及太平洋邦交國旅遊趣事及當地人文景色。其中，融融分享遊歷邦交國計畫起源於自身對臺灣邦交國缺乏認知，發現只認識3個國家：海地（Haiti）、吐瓦魯（Tuvalu）及梵蒂岡，因此興起邦交國旅遊念頭，也希望藉由這個「邦交國計畫」讓國人重新認識並重視。

此外，現場展出聖克里斯多福及尼維斯蘭姆酒、海地咖啡豆、貝里斯辣椒醬、聖露西亞可可製品、聖文森海鹽等具競爭力的農特產品；帛琉硨磲貝、吐瓦魯傳統服飾、馬紹爾群島竹編飾品及諾魯磷礦石雕等特色文物，除以農食會友，亦以文化交友，促進與友邦的鏈結。同場亦邀請我國進口業者德伽悟國際貿易（貝里斯辣椒醬代理商）、酒如坊（海地蘭姆酒代理商）共同與會。

加勒比海暨太平洋旅遊及農特產品推廣發表會啓航儀式。圖╱陳宗慶

外貿協會表示，加勒比海地區5個邦交國中聖克里斯多福及尼維斯、海地、貝里斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁，擁有碧綠土地、清澈海水以及特色古文化；太平洋地區4個邦交國帛琉、吐瓦魯、馬紹爾群島及諾魯，擁有獨特珊瑚礁群及豐富海中生物，是著名潛水愛好者之度假天堂。

今（2020）年新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，我國攜手友邦國家與旅遊業者，提升國人對加勒比海及太平洋地區的認識。貿協副秘書長王熙蒙強調，我國今年1-9月出口成長2.4%，代表貨物進出口正常。有一句話說：「豫則立，不豫則廢」，建議旅遊業者可趁這段時間，提前部署應對轉變的策略，把握解封後的商機，提供更優質服務。