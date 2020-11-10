台灣醫療軟實力新南向發光發熱 助菲病友重獲新生

由衛生福利部指導，外貿協會執行的「臺灣醫療奇蹟-健康樂活線上講座」，11月5日於臺北國際會議中心舉辦，會中邀請5位醫師及專家向菲律賓及新南向國家的朋友，分享臺灣目前在骨髓移植、生殖醫學、憂鬱症、腦血管病變及遠距醫療諮詢服務等項目之最新醫療技術、治療方法及服務。貿協表示，活動吸引菲律賓當地及華人近900人上線參與，透過直播，進行零時差、零距離的分享與交流。

外貿協會副秘書長李惠玲於致詞時表示，臺灣防疫成果獲各國肯定，為與國際分享防疫資訊，貿協特別於今年6月成立「線上防疫國家館」，在線上分享臺灣的醫療軟實力、醫療科技及防疫經驗。臺灣具備完善醫療體系，優秀醫療人才、技術，可與國際病患分享臺灣的優質醫療服務。

花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠表示，異體骨髓幹細胞移植常是扮演根治血癌或血液重大疾病的最終治療方式；然而，兩個沒有血緣關係的人，骨髓造血幹細胞比對相同的機率只有萬分之一，可透過慈濟醫院採用的親屬間「半相合移植技術」，配對成功機率高達九成以上，大為提高病患存活率。

於花蓮慈濟醫院進行「半相合骨髓幹細胞移植」順利康復的Mr. Onag於11月6日返回菲律賓，5日特別出席見證分享經驗。Mr. Onag現場流下眼淚表達感謝時提及，謝謝花蓮慈濟醫院主任李啟誠及臺灣醫療團隊照顧，也非常感謝工廠老闆與友人當初的牽線，並強調感謝很難用言語形容。Mr. Onag回憶，去（2019）年9月發現罹患急性骨髓性血癌時，當下難以接受，自己與太太都感到非常難過及無助；但在大家的幫忙之下，現在已順利恢復健康；並不忘鼓勵病友「不要失去希望！樂觀面對。」

茂盛醫院生殖醫學中心主任林秉瑤則分享，菲律賓籍病友李太太（39歲）案例。林秉瑤表示，重複性流產且超過35歲的婦女，可藉由胚胎著床前基因診斷（PGD）及胚胎著床前染色體篩（PGS）提高胚胎著床率及懷孕率。同場，該案例也特別以錄影方式分享見證；自身於37歲前歷經2次流產，經由醫師建議，進行PGS的篩檢來提高懷孕率，更在2019年順利產下雙胞胎，成為幸福的雙寶媽咪。

活動除分享臺灣的特色醫療成功案例，更邀請國泰、聯新及健康諮詢整合平台醫聯網，向全球華人分享心理與生理層面的健康管理及應用工具。國泰醫院醫師蕭懋翔提到，目前憂鬱症一項新的治療方式即採「重覆經顱磁刺激治療」，透過重覆且集中的磁脈衝，經過頭顱深入大腦，在大腦中與情緒管理有關的區域引發電流，進而活化憂鬱症患者大腦中原本不太活動的區域，以達到正常的水平，進而達到抗憂鬱。

聯新國際醫院神經醫學中心醫師盧炳昇則說，亞洲人因為基因的關係，腦血管病變相較於歐美人來說機率偏高；以腦中的不定時炸彈-腦動脈瘤為例，報告顯示亞洲成人盛行率為7%，且隨著影像檢查的普及，發現的案例趨增，經動脈導管微創手術相較於傳統開顱手術風險更小，可更早期的治療尚未破裂的動脈瘤。

此外，眾匯智能健康董事長王欽堂表示，醫聯網上有1千多位合作醫師線上提供遠距醫療諮詢服務，此項服務於疫情期間使用率大幅成長47.8%；其中，以耳鼻喉科（成長135%）最為顯著。王欽堂強調，數位科技改變健康照護模式已是全球趨勢，而新冠病毒肺炎又讓這項趨勢加速發展。而串聯線上線下（O2O），虛實整合的「全顧客」服務模式，將是未來健康照護的嶄新樣貌。