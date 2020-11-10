台灣精品資通訊產業線上研討會 臺泰攜手合作 物聯網整合再升級

隨5G興起，AI快速應用於各垂直領域，數位轉型成為商業模式潮流亦增加市場多元性，物聯網IoT成為智慧建構解決方案基礎，為商務應用掌握先機的必要策略。外貿協會表示，從目前市場態勢及商業全球化引領下，IoT科技將成為發展速度最快、應用最廣的產業之一。

為於疫情期間持續推廣臺灣IoT產業，結合泰國臺灣形象展期間，於11月5日舉辦「台灣精品資通訊產業線上研討會」，共邀請4家台灣精品企業發表相關產品與解決方案。同時，運用國際廣宣，推廣臺灣產業創新與科技優勢形象，此研討會直播共吸引達356人次線上觀看，其中包含泰國知名媒體Bangkok Post和Bangkok Biz News與泰國知名企業Advance Integrated Technology、WORATHAN Technology Co.,Ltd.、Kuron Corporation等，活動聚焦臺泰企業如何在IoT產業中共同拓展商機。

電子時報研究中心總監黃建智發表專題演講《鏈結台灣ICT，共創AIoT雙贏商機》。圖╱外貿協會提供

會中，外貿協會秘書長林芳苗提及，2020年資通訊產業一直是發展焦點，IoT為資通訊基礎是未來企業領先關鍵；而IoT發展將影響我們未來的生活及改善現有企業經營模式；同時，泰國亦於經濟發展政策中特別重視IoT產業，而泰國企業導入IoT設備更於東協（ASEAN）國家位居第一。

林芳苗亦強調，臺灣擁有全球知名的科技實力，可針對泰國企業需求提供多元且具彈性的資通訊解決方案，協助泰國透過先進IoT科技發展優勢產業，有望在和泰國的合作中，將創造雙贏的局勢，在資通訊全球市場中掌握先機。

合勤科技產品線經理林泰瑋發表《最新USG_FLEX防火牆強化東協資安及數位轉型》。圖╱外貿協會提供

此外，電子時報研究中心總監黃建智以「鏈結台灣ICT，共創AIoT雙贏商機」為主題受邀分享。黃建智表示，臺灣在ICT設備的應用和使用率高達80%，加上北中南各有產業群聚優勢並以相關硬體設備著名，吸引不少知名外商前來投資臺灣ICT產業。黃建智亦指出，在價格競爭市場環境下，業者更傾向於硬體設備的基礎上建造解決方案，臺灣整體ICT產業因IoT興起，未來將結合信息科技（IT）、操作技術（OT）和通訊技術（CT），多項領域邁向智慧化發展，因應疫情下全球數位化的需求。

慧友電子業務經理陳瑩綺發表《結合邊緣AI運算功能的智慧車隊管理系統》。圖╱外貿協會提供

研討會中4家發表企業亦邀請兆勤科技（Zyxel Networks，隸屬合勤控集團）、慧友（EverFocus）、微星（Mircro-Star）及圓展（Aver），以身為優質資通訊產業廠商，各家分別以「最新USG FLEX防火牆強化東協資安及數位轉型」、「結合邊緣AI運算功能的智慧車隊管理系統」、「微星科技全系列筆電及電競產品」及「圓展遠距教學X直錄播解決方案」等主題發表最新技術和系統解決方案，備受好評，更獲多家買主洽詢。

微星科技專員陳靖旻發表《微星科技全系列筆電及電競產品》。圖╱外貿協會提供

外貿協會表示，因應政府新南向政策，於2018年首度前往泰國舉辦臺灣形象展，帶領臺灣企業拓展泰國市場，連結臺泰兩國未來產業發展趨勢合作；而今（2020）年為展覽第二屆，雖受疫情影響，仍以小型實體方式在當地展出，展覽相關資訊請詳（https://thai.taiwanexpoasean.com/zh-tw/index.html ）活動官網。