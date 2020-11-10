不畏閃電颱風 貿協「數位行銷服務團」第10站屏東登場
「數位行銷服務團」地毯式巡迴服務全台12站，11月6日第10站於台灣南端-屏東市登場，現場不受颱風影響，吸引達75位企業家出席聽講。外貿協會表示，此系列講座從在地需求出發，並於座談會後現場提供廠商一對一免費客製化諮詢，最後兩站將於台中、宜蘭接棒開課。
經濟部國際貿易局高雄辦事處副處長盧惠珠表示，貿易局攜手貿協舉辦「數位行銷服務團」至今已吸引全台各地業者共襄盛舉，無論線上線下的廠商皆參與踴躍。在疫情衝擊下，數位轉型是政府迫切需要幫助台灣中小企業面臨的問題，透過數位化的交易形式，可以帶來更多交易機會。政府目前也通過了紓困3.0方案，未來將持續推動相關活動持續幫助台灣中小企業與國際接軌，不受疫情影響，突破重圍。
此次邀請精立數位行銷顧問柳圭翼講授「關鍵字選擇與使用」議題，教導廠商如何使用Google Trends搜尋趨勢，分析消費者如何選用關鍵字搜尋，以及善用關鍵字設定，成功讓潛在客戶輕鬆搜尋到自家產品，促成交易。此外，更邀請到導演林耀華（貝克大叔）講授「影音打造產品故事爆發力」，透過善用影音功能如何包裝影片內容，成功抓住消費者目光。同場另有，金利食安科技行銷專員鄭巧伶大方分享如何成功運用數位行銷工具，達到成功行銷，進而提升公司品牌經營效益，不吝將自身成功經驗分享給與會業者。
外貿協會國際行銷諮詢中心主任侯文欽則強調，截至目前為止，外貿協會共協助業者商機舉辦線上展團、虛擬展館與線上商機洽談、產品發表會及小型機動團等活動超過700場次，並提供廠商數位貿易輔導方案2萬元及6萬元不等，以及數位貿易學苑，並提供廠商各種行銷資源相關訊息QR Code一覽表，亦可以連上貿協台灣經貿網上查詢。
屏東縣工商發展投資策進會總幹事李清聖表示，屏東主要為農漁產品、食品加工、及淨水設備等產業，如何突破疫情限制，利用數位行銷也是屏東業者非常關心的議題。非常感謝政府邀請專家業者來到屏東進行本次活動分享，期待能帶給廠商很大的助益。
外貿協會於座談會後現場提供廠商一對一免費客製化諮詢，因應業者所需，提供外銷諮詢建議與最適切解決方案。「數位行銷服務團」已來到尾聲倒數，未來貿協將規劃更多數位行銷工具應用教學傳授業者，並依據各地產業特性洽邀專屬講師，歡迎全台各地業者報名參加！後續場次請連結（https://events.taiwantrade.com/EXP2020 ）報名。