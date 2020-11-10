不畏閃電颱風 貿協「數位行銷服務團」第10站屏東登場

「數位行銷服務團」地毯式巡迴服務全台12站，11月6日第10站於台灣南端-屏東市登場，現場不受颱風影響，吸引達75位企業家出席聽講。外貿協會表示，此系列講座從在地需求出發，並於座談會後現場提供廠商一對一免費客製化諮詢，最後兩站將於台中、宜蘭接棒開課。

經濟部國際貿易局高雄辦事處副處長盧惠珠表示，貿易局攜手貿協舉辦「數位行銷服務團」至今已吸引全台各地業者共襄盛舉，無論線上線下的廠商皆參與踴躍。在疫情衝擊下，數位轉型是政府迫切需要幫助台灣中小企業面臨的問題，透過數位化的交易形式，可以帶來更多交易機會。政府目前也通過了紓困3.0方案，未來將持續推動相關活動持續幫助台灣中小企業與國際接軌，不受疫情影響，突破重圍。

經濟部國際貿易局高雄辦事處副處長盧惠珠出席致詞。圖╱外貿協會提供

此次邀請精立數位行銷顧問柳圭翼講授「關鍵字選擇與使用」議題，教導廠商如何使用Google Trends搜尋趨勢，分析消費者如何選用關鍵字搜尋，以及善用關鍵字設定，成功讓潛在客戶輕鬆搜尋到自家產品，促成交易。此外，更邀請到導演林耀華（貝克大叔）講授「影音打造產品故事爆發力」，透過善用影音功能如何包裝影片內容，成功抓住消費者目光。同場另有，金利食安科技行銷專員鄭巧伶大方分享如何成功運用數位行銷工具，達到成功行銷，進而提升公司品牌經營效益，不吝將自身成功經驗分享給與會業者。

外貿協會國際行銷諮詢中心主任侯文欽分享貿易局及貿協提供的資源。圖╱外貿協會提供

外貿協會國際行銷諮詢中心主任侯文欽則強調，截至目前為止，外貿協會共協助業者商機舉辦線上展團、虛擬展館與線上商機洽談、產品發表會及小型機動團等活動超過700場次，並提供廠商數位貿易輔導方案2萬元及6萬元不等，以及數位貿易學苑，並提供廠商各種行銷資源相關訊息QR Code一覽表，亦可以連上貿協台灣經貿網上查詢。

屏東縣工策會總幹事李清聖出席致詞。圖╱外貿協會提供

屏東縣工商發展投資策進會總幹事李清聖表示，屏東主要為農漁產品、食品加工、及淨水設備等產業，如何突破疫情限制，利用數位行銷也是屏東業者非常關心的議題。非常感謝政府邀請專家業者來到屏東進行本次活動分享，期待能帶給廠商很大的助益。

精立數位行銷顧問柳圭翼講授「關鍵字選擇與使用」。圖╱外貿協會提供

外貿協會於座談會後現場提供廠商一對一免費客製化諮詢，因應業者所需，提供外銷諮詢建議與最適切解決方案。「數位行銷服務團」已來到尾聲倒數，未來貿協將規劃更多數位行銷工具應用教學傳授業者，並依據各地產業特性洽邀專屬講師，歡迎全台各地業者報名參加！後續場次請連結（https://events.taiwantrade.com/EXP2020 ）報名。