「德國雙人」與momo購物網聯手雙11特惠

一年一度的「雙11」電商盛會即將登場，已有289年歷史的廚具領導品牌「德國雙人」與momo購物網聯手祭出超狂優惠：

年度最低價，全館商品3折起 1元搶購鑄鐵鍋 滿萬加碼送不沾鍋

雙11暖身慶才一開跑，1千組Staub鑄鐵鍋於1分鐘之內即搶購一空，11/11當天再加碼最後數量，沒搶到的消費者還有機會。

德國雙人以專業製刀起家，這一次的電商盛會推出了不易沾黏食材的「Now玫瑰鈦金六件式彩色刀座組」，由知名義大利設計師MATTEO THUN設計操刀，滿足專業廚師以及家庭日常料理所需，以極優惠價格回饋長期品牌愛好者；品牌也推出不沾蜂巢炒鍋，兼具料理中西萬用與不沾特性，提升烹飪體驗與料理效率，搭配省時便利的明星商品壓力鍋，成為雙十一重要的焦點。

德國雙人旗下的知名法國Staub鑄鐵鍋也在今年電商平台雙十一推出重量級商品，包括了波爾多紅經典圓鍋，不僅限量獨家，也以極優惠價格讓所有廚房貴婦為之瘋狂，在暖身檔期一分鐘內全部銷售一空；品牌經典多用途淺燉鍋也三色同時優惠，加上全球最新南瓜造形鍋蓋頭的獨家組合也在暖身檔期就銷售一空；說明領導廚具品牌在對於電商盛會的購買力道持續強勢，暖身慶秒殺售罄的商品已緊急補貨，將在11/11當天追加最後數量。

今年疫情來襲，造成人民對於公共衛生與食品安全的疑慮同步提升，高品質也能烹煮出好味道的廚具成為消費者的首選，在家裡選購廚具、煮飯、用餐已經是一種生活模式，市場的改變讓通路與品牌快速應變，也順勢提升了業績成長的幅度。

德國雙人邀請了全能男神胡宇威擔任雙11活動嘉賓，於台北市信義區香堤大道出席momo購物網雙11快閃活動，胡宇威不僅在運動節目表現亮眼，私下更是廚藝達人，十分熱愛下廚。胡宇威在活動現場使用德國雙人廚具以型男主廚架勢下廚做拿手的料理「鮭魚義式海鮮燉飯」、「紅酒燉牛肉」，舉手投足之間輕巧熟練，展現螢光幕上形象陽光，螢光幕下廚藝精湛大方的一面，型男主廚一出手也讓現場粉絲大飽眼福，增添電商會場買氣人氣。胡宇威也分享了挑選廚具的訣竅，鍋具首重外型、不易沾黏的特性、以及整體的重量跟厚度，喜歡有重量感的鍋。刀具則除了外型設計，也在乎刀柄握起來的手感，還有刀柄跟刀的平衡點，這直接影響好不好使用，當然也必須是一把鋒利的刀。

德國雙人1731年6月成立於德國西部城市索林根。按照西方的占星學，6月對應的是雙子座，雙人商標由此誕生，並成為德國歷史最悠久的商標之一。在18世紀，雙人的誕生地索林根市冶金業十分發達，刀劍工業尤其聞名。雙人刀具更在巴黎世界博覽會上獲得了金獎，並研發出獨特的“冰鍛”技術，使刀具的鋒利程度、韌性和耐腐蝕性都得到了提升。

在重視鋼材選擇的同時，雙人廚具也很注重外形的設計，部分刀具不僅使用了製造太空梭的鋼材，造型也是專門請知名設計師進行構思設計的；旗下的琺瑯鑄鐵鍋外形色彩豐富，有著強烈的時尚感。如今，德國雙人旗下的產品超過了2000種。其中，不鏽鋼刀具、鍋具和琺瑯鑄鐵鍋、不沾鍋等系列廚具深受中西方烹飪愛好者喜愛，其品牌形象早已超越了普通烹飪的需求，更多詮釋的是對精緻生活的追求。