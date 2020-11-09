成功不是偶然，而是堅持、努力與奮鬥 午時水台灣總經銷徐璋穆

從一個單純的農家子弟到今日成功的創業家，徐璋穆一路走來的堅持和努力，都令人刮目相看。尤其是在他擔任第35屆中和扶輪社社長之際，耗費巨資1400多萬，動用大批人力，高達4台大卡車將優良圖書捐贈給嘉義一百多所國民小學，「取之於社會，用之於社會」的精神亦是讓人不禁豎起大拇指。

回想起初出茅廬，剛從軍中退伍的那一刻，即使已事隔數十載，徐璋穆眼中仍充滿了堅毅的神色。他說，「家裡務農，一直要我回去承接田裡面的工作，但，我真的很希望能趁年輕時出去闖一闖，建立一份屬於自己的事業。」

就這樣，他一個人騎著野狼125就此「離家出走」，北上打拼。兩年的時間，他做過五、六份工作，只為了賺更多的錢，直到接觸了行銷業務，他才知自己真正的專長，後來，他又花了60萬創業。今日，他已在新北市累績了大筆的房地產，在新竹、台中、嘉義皆設有分公司，斐然的成績，不僅向所有人證明他不只是一個農家子弟，更是成功的創業家，並在事業順利之際，秉持取之於社會用之於社會的精神，加入中和扶輪社公，從此，開闢事業之外的另一片天。

「以後我會更加投入公益事業，畢竟，我會有今天也是許多人的幫忙與支持。」

一個人北上打拼，從沒想過辛苦

「從小我們家就務農，家裡長輩，包括上面三個姐姐都希望我能在當完兵後，就回到家工作。」說到這，徐璋穆不禁嘆了口氣。因為，日後當他決定離家出走，北上發展時，就注定了他絕沒有回頭路的一天，不管遇到甚麼樣的困難，就是要想辦法克服，靠自己的力量闖過去。

或許，就是這份認知，讓他後來到了台北，即使每天必須頂著烈日，做一天2000塊粗重的板模工作，他也從沒想過「辛苦」兩字。

「那時候我還會每個月寄錢回家！」最多的時候，一個月寄四萬塊，自己身上留一萬。徐璋穆說，那時的自己一心只想賺錢，直到過年回家，母親的一句話，才讓他幡然醒悟。「因為我每天都在太陽下工作，曬得全身都很黑，媽媽看到我，第一句話就是『你要是要曬得這麼黑，還不如回家種田算了。』。」母親的這句話，就像在瞬間點醒了他所有的神經。

回到台北，他辭掉原有的工作，再重新找，他說當時自己僅有一個「條件」，就是只要能進入公司企業就好，其他甚麼都不重要。於是，他順利成為一家代理日常家電公司的員工。「第一天，坐著單位主管開的汽車出去，到了一個定點，主管就讓同車的人都下車去，大概四、五個人吧！大家就沿路『掃街』，陌生拜訪推銷淨水器、小家電。」

體貼心意，一起創造共好的未來

這樣的推銷工作，對許多人來說，很多時候都需要一段長時間的適應。沒想到，才一、兩天的時間，徐璋穆就順利「破零」，很快地，他就成為公司裡業績最好的前三名。「就親和力吧！而且，因為我們是陌生上門，本來就是會打擾到別人，所以人家會拒絕是正常。重要的是，我們要更客氣、更謙虛，真心看對方的需求，幫他們解決日常生活的小困難。」

就是這份體貼，讓徐璋穆在擔任行銷業務員的過程中，每次的競賽，他都是前三名。後來更協助公司開班授課，傳授新進人員各種行銷業務的方法。「不要藏私！很多時候光是一個人好沒有用，大家一起好、一起努力，才能創造更好的未來。」短短數年的時間，徐璋穆成為業界佼佼者，直到他創業，很多人因此爭相來他公司上班。

這段時間，公司業務蒸蒸日上，雖然也碰到過不少危機，包括前老闆抵制，讓他面臨到處叫不到貨的窘境。奇妙的是，卻常常在危機中剛好遇到轉機，反而促使他一步步往前。

「只能說運氣好吧！」提到此，他不禁面露笑容。「可是也讓我深切體會到，許多事的成功，不能只靠一個人的努力。」所以後來，他積極在社會公益上的參與，加入中和扶輪社以及中華民國記者協會。今日，在他事業大展鴻圖之際，他更堅信取之於社會用之於社會的精神，日後，他會更加積極，奮鬥而努力。

達人小檔案

徐璋穆

58年次，嘉義中埔人

午時水台灣總經銷、中和扶輪社第35屆社長、中華民國記者協會理事

座右銘：取之於社會，用之於社會

成功心法：我強沒有用，我的幹部、我的團隊強才有用！