喝虎牌、進好牌！天冷宅一波，在家碰碰杯最嗨 虎牌啤酒冬季限定活動，LINE集點送好禮

潮虎麻將、虎嘯藍芽喇叭、雙虎對杯，玩轉開趴湊八圈

天氣轉涼，許多人喜歡窩在家裡開桌來個方城之戰，三五好友歡聚開趴，如果能同時暢飲虎牌啤酒再配上超嗨音樂，周五夜摸上八圈、歡樂整夜都不會累；為了回饋更多喜愛虎牌啤酒的粉絲，虎牌啤酒即日起至2021/1/31推出限時限量的集點活動！



即日起於活動期間於指定通路購買虎牌啤酒、虎牌冰釀啤酒滿$80即可獲得一點，登錄發票後便可進行累點及兌獎。圖／業者提供

虎牌啤酒LINE集點活動最大禮為貨真價實的「最潮周邊-潮虎麻將組」，2020年度限定款將國粹設計玩出最高潮感、沒有之一！限量設計的國粹麻將已成為各大知名品牌在新年前重磅推出的經典蒐藏品，不但可以約親朋好友一起同樂，平時放在家裡收藏也是話題十足的裝飾品，這奇貨可居的限量款在市場上有錢也買不到。虎牌啤酒因虎爺形象而廣受消費者青睞、也是人人都知道的求財小祕方，此款潮虎麻將組掀起的轉運招財的集點熱潮，想要自摸胡牌的好手氣，就靠「喝虎牌、進好牌」！另外虎牌好禮三響砲，同步推出「虎嘯藍芽喇叭」、「雙虎對杯」等特色周邊，滿足年輕人摸八圈也要音樂狂嗨加暢飲碰杯的風潮。

虎牌Line集點活動，推出「虎嘯藍芽喇叭」特色周邊，滿足年輕人摸八圈也要音樂狂嗨加暢飲碰杯的風潮。

求財在走、撇步要有！最潮最新的「發財麻將」 試過嗎?

拜拜用虎牌啤酒=招財是人人都知道的求財小祕方！「虎爺」台語諧音為「好野」，張著大嘴象徵叼著金銀財寶通通來的好兆頭，因此2020年末虎牌啤酒也首度推出限量設計「潮牌」，推出只換不賣的潮品集點活動，俗語說「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」，讓消費者「喝虎牌、進好牌」，喝啤酒還能換到限量潮禮「潮虎麻將組」，也分享年輕人最流行的「發財麻將」新玩法，將麻將牌中去掉了「東、南、西、北」的四種風牌與「紅中、白板」的兩種字牌，剩下萬、筒、條三色牌與四張「萬能發財」，共計112張牌，將摸入手的發財當作是百搭牌，可以替代任何一張麻將牌色，但若是發財本身想要碰槓，就只能當作發財使用而不能再替代其它牌色。天涼宅在家，不如揪好友們在家打麻將嗨八圈，喝虎牌也讓來年財運一路發發發，透過潮流虎爺再提升一波虎虎生風的好運氣。

潮虎麻將組」貨真價實的「潮牌」麻將組，最潮國粹、只換不賣！圖／業者提供

活動詳情：集點喝虎牌、想碰杯都嗨

虎牌冰釀啤酒以獨特「-1°C冰釀過濾」工藝造就極致清爽的暢快體驗，因沁涼好入喉又不苦澀的順飲口感而在市場上爆賣！為了回饋更多虎牌啤酒的愛好者，即日起於活動期間於指定通路購買虎牌啤酒、虎牌冰釀啤酒滿$80即可獲得一點，登錄發票後便可進行累點及兌獎。數量有限，要換要快！

獲得好禮三步驟：

虎牌Line集點官方帳號QR code。圖／業者提供

3. 馬上就能累點兌換好禮、兌換次數無上限

好禮大三元：已兌點後之點數將無法再次使用，將重新累計點數

「潮虎麻將組」讓你擁有好手氣自摸一把罩，100點

「虎嘯藍芽喇叭」宛如置身音樂派對的現場，30點

「雙虎對杯組」一起碰杯感受極致清爽口感，10點

【禁止酒駕 未滿十八歲請勿飲酒】