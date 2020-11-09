京站周年慶鳴槍 總回饋率22％吸金

新冠肺炎全球肆虐，今年幾乎無法出國血拼，國內百貨公司週年慶祭出大優惠！想撿便宜，又有機會享有一人中獎四人同行包車出遊的國旅秘境大獎，京站是最佳選擇，週年慶將於11月18日開跑，總回饋率高達22％，民眾得把握機會。

京站時尚廣場總經理柯愫吟指出，為嘉惠客戶的支持，於週年慶檔期11月18日至12月14日期間，推出全館滿3800元送400元可累贈、3C家電單筆滿萬元送500元可累贈，首五日，加刷富邦J卡7600送800元，總回饋率高達22％，全館更有30％商品下殺5折，最低2折、銀行禮等好康；APP卡友首五日，單筆消費滿3800元贈500元（400元商品贈券及100元電子贈券)，3C、家電單筆滿萬元送1000元。值得注意的是，京站首創推出百貨公司會員現金儲值優惠活動，凡會員Q卡友12月31日前，儲值5千元即贈美食街88折券一張，1萬元贈3張、再抽飯店住宿券、儲值當日、當月並消費加贈點數回饋，每次儲值上限為5萬元，每月回饋點數最高120點。

柯愫吟表示，除此之外，為了讓所有顧客感受台灣的安全與美好，京站此次以「療癒身心靈的秘境」及「安心和親朋好友出遊」為主題，結合交通部觀光局遴選出來的2020山城優質旅遊行程推出深度旅遊，提供包車、專人導遊服務，主打「一人中獎，四人同行」活動，價值最高76,000元，凡消費當日累計滿6,000元京站發票，即可獲得抽獎機會一次（可累贈），京站將抽出百名幸運兒，讓顧客可以廣邀自己的家人及好友一同去平常想去也無法到達的地方旅行，體驗台灣專屬訂製秘境遊行程。

其行程包括：一、「親山三日遊」：花東撒奇萊雅獵徑尋蹤、馬太鞍女人部落，價值76,000元；屏東神山部落及茂林賞蝶，體驗琉璃珠DIY、石板彩繪，價值72,800元，以上行程名額各2組。二、「親谷二日遊」：嘉義珈雅瑪部落巡禮，部落秘境、抓溪蝦體驗，價值58,520元；南投明潭茶山新版小百岳、泉源秘境，價值54,000元；苗栗冰與火大峽谷×那桑麻谷加里山，價值49,920元，以上行程名額各2組。三、「親村一日遊」：新竹霽月九芎落羽松多肉植物天堂，價值12,800元；宜蘭泰雅秘境蘭陽雙響泡，走訪國家級松羅步道，玉蘭茶體驗，價值12,000元，以上行程名額各10組。