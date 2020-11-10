資策會助攻智合SafeDrivR系統落地 全方位提升駕駛及用路人行車安全

職業汽車駕駛人因為開車工時長，營業車輛的車禍肇事率，一直是馬路上的榜首，其中特別以車輛龐大，視線死角多的物流車、砂石車在內的營業大貨車，因為載重車輛承載重量高，一旦發生事故容易加劇事故嚴重性；以2018年造成人員當場或24小時內死亡重大車禍責任較大一方駕駛車種統計，營業大貨車重大死亡車禍肇事率平均為每萬輛11.76件。

如果能隨時掌握駕駛的精神狀況，甚至用電腦即時分析車況及周邊路況，就可減少營業車輛車禍肇事機率，對企業主而言節省了無形的重大支出，更無價的是能保障生命安全；這樣的科技聽起來像是未來世界，但其實在台灣這樣的技術已經成熟，早已場域實證並正式商轉。

成立於2016年的智合科技，多年來一直致力研究發展AI影像辨識技術，並已實際導入於鑽石、隱形眼鏡等瑕疵檢測，落實AI商轉。此次更將技術應用延伸到智慧交通，與佳駿車聯網資源整合，開發出「SafeDrivR－全方位駕駛安全評分預警系統」，為了讓SafeDrivR應用落地，今年在經濟部工業局計畫推動下，資策會地方創生服務處協助將SafeDrivR導入高雄的成功物流公司，一方面協助應用實證，一方面帶動地方產業數位轉型。

SafeDrivR－全方位駕駛安全評分預警系統，彙整了超過二十萬小時駕駛行為影像進行AI分析，並應用於駕駛任務中的三個階段。第一個階段為司機出車前的打卡、酒測、血壓血氧、體溫及智慧鑰匙櫃身分確認；第二個階段出車後駕駛行為即時預警推播與異常行為記錄，如疲勞偵測、主動死角盲區轉彎偵測及惡意逼車、急加減速、車道偏移等；第三階段為回到車廠結束任務打卡下班交回鑰匙，都由SafeDrivR全程與遠端系統中心連線，完全不需要人力介入，讓整體運輸公司的運轉效益能夠有效提升。對於司機而言，改善駕駛行為可提升積效，而透過行車數據可評估駕駛行為的分數作為管理的依據，此外行車期間車上的主動式防碰撞系統，也能協助司機避開盲區，提高用路安全，達成駕駛、運輸公司、其他用路人三贏的局面。

行車期間車上的主動式防碰撞系統，能協助司機避開盲區危險，同時更提高其他用路人的安全。圖／智合科技、佳駿提供

與智合科技合作的佳駿科技也在車聯網深耕多年。佳駿科技總經理陳佳緯表示：「佳駿科技投入車聯網研發多年，並成功推廣司機駕駛評分平台到國內各大車隊，但缺乏一個完善的影像深度學習技術，來判定司機個人的駕駛異常行為。」而透過智合科技的AI技術，更精準的辨識司機駕駛行為，讓陳佳緯想透過科技改善駕駛習慣的目標又更進一步。智合科技總經理李忠軒則表示：「大貨車有致命的5公尺死角，透過『SafeDrivR－全方位駕駛安全評分預警系統』，除了能以AI即時預判周邊可能發生意外的車況進而警示，更將車子的防護向外延伸5公尺，消弭死角可能造成的悲劇。」

智合科技總經理李忠軒參與2020 AIoT Taiwan，於經濟部工業局的「智慧應用新創館」，展出「SafeDrivR－全方位駕駛安全評分預警系統」，在展場獲得許多迴響。圖／資策會創生處提供

面對大數據時代的來臨，智合科技聚焦在AI、5G、IoT(物聯網)的發展與結合，提供企業遠端服務、物聯網的先驅領導技術，「全方位安全駕駛車隊管理系統」更為智慧交通帶來革命性的突破。但對智合科技總經理李忠軒而言，AI就是以人為本的科技延伸，將有人性的智慧科技深根每一個產業，就是創新智慧應用發展的最大願景。(經濟部工業局廣告)