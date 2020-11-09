Yahoo奇摩電商雙11暖慶業績開紅盤 挑戰平台全年最低價

Yahoo奇摩電商雙11正慶活動11月9日正式啟動！Yahoo奇摩購物事業群副總裁蔡伯璟表示，雙11消費狂潮買氣旺，帶動Yahoo奇摩購物中心暖慶訂單年增3成、快速到貨單日訂單翻倍漲，手機、電玩遊戲、精品、美妝品類商品極度熱銷。

Yahoo奇摩購物中心今年雙11啟動會員升級計畫，推出Yahoo聯名卡及無卡分期2.0、首度打造雙11主題曲MV；迎接5G時代來臨，今年雙11科技創新體驗再進化，領先全台電商首推AR科技虛擬時尚秀，並將於11月10日下午1點在Yahoo TV首播，直播中將祭出1111購物金及三星Galaxy Note 20 Ultra手機好康大放送。

蔡伯璟指出，挾著「媒體電商」與「科技創新」優勢，繼領先電商業界運用AI、邊緣運算推出個人化首頁、以圖找圖、拍立購等服務後，Yahoo奇摩購物中心亦深耕與品牌間的多元合作，攜手Roots跨界首推AR直播，透過AR與動態捕捉(Motion Capture)技術，為品牌創下業績增長近5倍的好成績。

今年雙11科技創新再進化，結合台灣最具影響力的Yahoo奇摩媒體平台，不僅推出個人化「雙11好好買市集」新聞特輯，更引領全台電商首推「AR科技虛擬時尚秀」，運用AR與3D建模技術，建構虛實整合場景，並在直播中與消費者互動送好康，讓消費者即看即買、即時互動享優惠，零距離體驗新一代沉浸式創新內容。蔡伯璟強調，Yahoo奇摩購物中心將持續結合媒體、科技與電商的綜效優勢，打造讓消費者更好買、更好逛的網購平台。

雙11戰情升溫，除祭出Yahoo聯名卡筆筆消費最高6％回饋無上限外，Yahoo奇摩三大電商再推雙11正慶眾多超殺好康，Yahoo奇摩購物中心祭出「挑戰平台全年最低價」、「36％高額回饋」、「0元清空購物車」；Yahoo奇摩超級商城則推出「天天抽1111超贈點」、「豪華郵輪環島遊」；Yahoo奇摩拍賣除推出「台北新板希爾頓酒店總統套房1元起標」、「萊爾富超取免運」優惠外，針對與Yahoo! JAPAN拍賣以及Buyee合作的代購平台，11/9-11/15雙11期間更將推出消費滿額不限次數5%現金回饋無上限的好康活動，讓消費者豪買豪享受。

Yahoo奇摩購物中心即日起至11月15日祭出36％高額回饋，挑戰全年最低價。圖／Yahoo奇摩提供

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