由「愛」出發 永紡、英訪攜手做公益！ 自創品牌「ATTITUDE」保暖舒柔衣全新上市



2020受到全球疫情影響，重創國內紡織產業，永紡董事長沈金柱及英紡董事長葉淑麗憑著堅毅不拔的精神，攜手積極投入創新研發，由永紡製造生產，於英紡自創品牌「ATTITUDE」推出保暖舒柔衣，9日在各高級精品時尚館全新上市，也同步在電商平台上架。永紡企業展現永續發展的競爭力，以穩健步伐迎向未來，期盼締造新一波契機

「ATTITUDE」保暖舒柔衣，以「愛」擁抱100%舒適溫暖。選用Modal(莫代爾)天然植物纖維。圖／永紡提供

ATTITUDE將繼續以愛陪伴大家，擁抱喜悅自在的每一天。 圖／永紡提供

堅持「永續經營」的企業理念，「ATTITUDE」保暖舒柔衣，以「愛」擁抱100%舒適溫暖。選用Modal(莫代爾)天然植物纖維。「我們的用心，絕對滿足您挑剔的肌膚!」多年來英紡董事長葉淑麗秉持「揪愛做公益」打造幸福企業，期盼讓消費者穿上「ATTITUDE保暖舒柔衣」能聆聽內心最真實的感受，體驗雋永而美好的生活，未來ATTITUDE也將繼續以愛陪伴大家，擁抱喜悅自在的每一天。

永紡長期參與國泰世華銀行慈善基金會《大樹計畫》，捐贈與支持弱勢團體。今年永紡、英紡亦捐贈國泰世華慈善基金會4000件外套，此外還捐贈外套1000件給雲林家扶中心及偏遠地區國小，近20年來合計捐贈達8萬5000件外套，為國內熱心公益的典範企業之一。

英紡自成立以來，累積多年國際精品服飾品牌代理及零售的豐富經驗。以創造流行產品文化、營造感性魅力、提升企業及品牌價值為經營目標，英紡於2019年與紡織研究所及國內業者聯合開發，於自創品牌ATTITUDE製作推出100%蠶絲頭巾，以堅持使用無毒染料蠶絲纖維，打造最純淨天然的永續服飾時尚。

葉淑麗認為，生活如何100%圓滿？關鍵就在ATTITUDE！品牌精神由「愛」出發，ATTITUDE追求自在、舒適的日常生活步調，聆聽內心最真實的感受，尋覓深具雋永價值的美好事物。所使用的織品皆以珍貴天然纖維精紡細製而成，無與倫比的質感搭配舒適大方的設計，讓身體沉浸在前所未有的極致觸感享受。期盼所有穿上ATTITUDE的人，舉手投足皆散發出和諧優雅的迷人氣質。

崇尚「上善若水」的老子思想，「澤被萬物而不爭名利」，葉淑麗秉持這樣的精神，視慈善公益為一生的志業，因此，近20年來，永紡、英紡與國泰世華銀行慈善基金會攜手致力於各項社會關懷公益活動，未來也將持續以兒少教育福利、偏鄉弱勢團體及藝術與文化推廣為核心目標，為台灣社會向善共好盡一份心力。