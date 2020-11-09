由「愛」出發 永紡、英訪攜手做公益！ 自創品牌「ATTITUDE」保暖舒柔衣全新上市

國泰世華銀行總經理李偉正（左起）、國泰世華銀行基基會董事長李明賢、英紡董事長葉淑麗、永紡董事長沈金柱、國泰世華銀行董事長郭明鑑、國泰世華銀行資深副總經理兼基金會董事吳建興等人出席大樹計畫捐贈典禮。圖／永紡提供
國泰世華銀行總經理李偉正（左起）、國泰世華銀行基基會董事長李明賢、英紡董事長葉淑麗、永紡董事長沈金柱、國泰世華銀行董事長郭明鑑、國泰世華銀行資深副總經理兼基金會董事吳建興等人出席大樹計畫捐贈典禮。圖／永紡提供


2020受到全球疫情影響，重創國內紡織產業，永紡董事長沈金柱及英紡董事長葉淑麗憑著堅毅不拔的精神，攜手積極投入創新研發，由永紡製造生產，於英紡自創品牌「ATTITUDE」推出保暖舒柔衣，9日在各高級精品時尚館全新上市，也同步在電商平台上架。永紡企業展現永續發展的競爭力，以穩健步伐迎向未來，期盼締造新一波契機

「ATTITUDE」保暖舒柔衣，以「愛」擁抱100%舒適溫暖。選用Modal(莫代爾)天然植物纖維。圖／永紡提供
「ATTITUDE」保暖舒柔衣，以「愛」擁抱100%舒適溫暖。選用Modal(莫代爾)天然植物纖維。圖／永紡提供
ATTITUDE將繼續以愛陪伴大家，擁抱喜悅自在的每一天。 圖／永紡提供
ATTITUDE將繼續以愛陪伴大家，擁抱喜悅自在的每一天。 圖／永紡提供

堅持「永續經營」的企業理念，「ATTITUDE」保暖舒柔衣，以「愛」擁抱100%舒適溫暖。選用Modal(莫代爾)天然植物纖維。「我們的用心，絕對滿足您挑剔的肌膚!」多年來英紡董事長葉淑麗秉持「揪愛做公益」打造幸福企業，期盼讓消費者穿上「ATTITUDE保暖舒柔衣」能聆聽內心最真實的感受，體驗雋永而美好的生活，未來ATTITUDE也將繼續以愛陪伴大家，擁抱喜悅自在的每一天。

永紡長期參與國泰世華銀行慈善基金會《大樹計畫》，捐贈與支持弱勢團體。今年永紡、英紡亦捐贈國泰世華慈善基金會4000件外套，此外還捐贈外套1000件給雲林家扶中心及偏遠地區國小，近20年來合計捐贈達8萬5000件外套，為國內熱心公益的典範企業之一。

英紡自成立以來，累積多年國際精品服飾品牌代理及零售的豐富經驗。以創造流行產品文化、營造感性魅力、提升企業及品牌價值為經營目標，英紡於2019年與紡織研究所及國內業者聯合開發，於自創品牌ATTITUDE製作推出100%蠶絲頭巾，以堅持使用無毒染料蠶絲纖維，打造最純淨天然的永續服飾時尚。

葉淑麗認為，生活如何100%圓滿？關鍵就在ATTITUDE！品牌精神由「愛」出發，ATTITUDE追求自在、舒適的日常生活步調，聆聽內心最真實的感受，尋覓深具雋永價值的美好事物。所使用的織品皆以珍貴天然纖維精紡細製而成，無與倫比的質感搭配舒適大方的設計，讓身體沉浸在前所未有的極致觸感享受。期盼所有穿上ATTITUDE的人，舉手投足皆散發出和諧優雅的迷人氣質。

崇尚「上善若水」的老子思想，「澤被萬物而不爭名利」，葉淑麗秉持這樣的精神，視慈善公益為一生的志業，因此，近20年來，永紡、英紡與國泰世華銀行慈善基金會攜手致力於各項社會關懷公益活動，未來也將持續以兒少教育福利、偏鄉弱勢團體及藝術與文化推廣為核心目標，為台灣社會向善共好盡一份心力。

文 李水蓮

工商時報