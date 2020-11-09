田中馬拉松第九回合 泰山暖心力挺補給不缺席

田中馬拉松今年第九年，配合防疫狀況的評估，今年啟動時間雖然向後推延，仍然準時依慣例在11月第二個星期天起跑，眾選手歡心鼓舞迎接賽事時，也不馬虎面對防疫這一戰，更是之後各場賽事的指標性賽事。

年年支持田中馬拉松的泰山企業志工群，週六一早進到現場準備補給用品，佈置場地，準備迎接選手來到田中。志工團今年人人配合大會要求量額溫、載口罩、酒精淨手後，才進入賽道和主會場，人人手上都有一個健康印，令人感受到田中馬的用心和戰戰兢兢。



泰山企業總動員，飲品點心為跑友完賽暖心。圖／業者提供

今年受疫情影響，贊助廠商也有小幅調整，泰山企業是少數從第一年就不缺席田中馬拉松的主力贊助廠商。泰山企業董事長詹逸宏表示：「在地企業當然支持在地好事，我們招待來到田中的客人，和鄉親把家裡好料奉上盛情款待的心情一樣，共襄盛舉。我覺得這份眾人的力量集合起來非常感人，每年參與的重點就是享受這些鄉親不分你我、無論老少都傾巢而出的那股熱情，尤其泰山同仁愈跑愈健康，都能跑在我前面還回頭來為我加油陪跑，助我完賽，這真的是雙贏。」



田中馬拉松第九回合，泰山企業滿滿人情味補給不缺席。圖／業者提供

泰山企業總經理詹景超跑遍全台各大小賽事，也是泰山的鐵人代表，他表示：「第九年的田中馬受多少疫情影響，今年我們績效在疫情中仍然穩定，九年的慢跑文化也讓今年同仁帶親友路跑超過100人，加上志工團就將近180位。希望社會正面的能量可以擴散，就像我跑田中馬看見眾人力挺創造多次的內心澎湃感受，每一個小小的正能量就集成一股大力量，成就一個難忘的好賽事。」

泰山因為參與田中馬拉松，加上近年詹逸宏董事長、詹景超總經理、泰山大陸漳州食品詹皓鈞董事長領跑帶動，先在田中養出一個路跑團，形成一股慢跑文化。其中有不少是九年的進化跑者，從5K練馬一直到42K完賽，享受淬煉痛苦後成就的一刻。更多泰山跑者回到終點線後只做簡單休息就起身轉成志工，向回來選手遞上一瓶一瓶純水，歡喜祝賀大家完賽。一路賽道上的《泰山八寶粥》、《泰山仙草蜜》、《Cheers強》氣泡水、《霸虎BUFF》能量飲也不能少，回到終點還有健康無糖的全天然營養點心《珍穀益》補給，每一個加油都希望成為滿滿田中回憶中的某一個溫馨亮點。

