車輛中心30年有成! 蘇揆期勉電動、自駕雙核心 繼續驅動車輛產業衝衝衝

光耀三十，精彩奔馳！經濟部技術處轄下的財團法人車輛研究測試中心(簡稱ARTC、車輛中心)今年歡慶三十週年，陪著車輛產業一路升級轉型，寫下許多精采篇章! 今(9日)行政院長蘇貞昌也親自到車輛中心參訪與勉勵，並試乘車輛中心與台灣廠商共同設計開發之自駕電動小巴WinBus，以及參訪實車碰撞實驗室、亞洲最大巴士等級電磁相容實驗室及試車場等重要研測設施。參訪期間院長也期許車輛中心擴大研發深度開發出更多的專利與前瞻性商品，扮演扶植台灣車輛產業前行的關鍵角色，協助我國資通訊產業與車輛產業合作，建立台灣在全球車輛產業的關鍵供應鏈地位，並發揮我國在全球的經濟影響力。

行政院長蘇貞昌(後排左五)與經濟部長王美花(後排左六)等貴賓與年輕工程師群在自駕電動小巴WinBus前合照。圖／車輛中心提供

30 年奮力耕耘成果豐碩 攜手台灣車輛產業升級轉型

車輛中心於1990 年由經濟部推動成立，成為專責協助車輛產業升級轉型的單位，30年來逐步累積研發檢測能量的同時，不但協助MIT車輛產品行銷全世界，並為國人安全與環保的用車環境善盡把關之責，帶動了產業加值與轉型升級。回顧草創的前十年，首先建立安全、環保檢測機制，並協助政府訂定相關政策與法規，奠定了基礎；在第二個十年，因應產業需求再更進一步打造國際級試車場域與各種形態的研發實驗室群；到第三個十年又演進到今日蓬勃發展的電動車、自駕車與車輛電子技術研發。期間所取得歐美各先進國家車廠、實驗室單位的認可，每年可協助廠商取得超過800件外銷證書，讓優質產品世界走透透。

在數位轉型浪潮之下，電動、AI、大數據應用趨勢愈加明顯，繼產品改良、國際驗證之後，車輛中心轉而投入智慧安全、車輛物聯網、電動節能三大技術領域之創新研發，致力產出獨特專利技術，技轉予產業界應用，打造全方位車輛科研平台，為台灣車輛產業發展注入活泉。至今車輛中心擁有超過500 多項發明專利，51項技術，成為台灣車輛產業自主創新研發的中堅力量。

行政院長蘇貞昌(左二) 與經濟部長王美花(左一)參觀國內唯一碰撞實驗室，了解整車碰撞及臺灣新車安全評等(TNCAP)能量，與碰撞假人一起喝咖啡。圖／車輛中心提供

打造全台首輛 MIT 自駕小巴 WinBus 促進台灣自駕車生態鏈發展契機

車輛中心串連產業打造的MIT自駕電動小型巴士WinBus，於2019年正式公開亮相，並在彰化觀光地區開始試乘營運。透過自主研發、產品驗證、打造生態鏈三箭齊發，讓研發、製造、量產三大能量齊聚到位；WinBus具有的高彈性優勢，不僅可適應各地之公共接駁、偏鄉或離峰接駁等交通需求，更可減緩人力駕駛的負擔，延長營運時間。目前利用沙盒實證運行，逐步累積運行實績之後，將可建構創新商業模式，為民眾打造更便捷、無憂的智慧生活圈。

起承轉合再躍進 開出台灣車輛產業自主創新之路

30年來，在每個關鍵時刻，車輛中心與產業攜手併進，10年起步奠基，10年承先蓄積，10年轉型躍進。未來也將持續精進累積研測技術與能量，支持政府的｢六大核心戰略產業｣，不但以電動車、自駕車結合半導體、AI、5G進行產業數位轉型與發展綠能，並朝向航太、軌道跨領域技術應用合作發展。車輛中心將強調國內業者聯盟打團體戰的思路，共同努力擴大台灣在國際車廠供應鏈之優質競爭力，走出屬於台灣的自主創新之路。