金鐘獎製作人【葉天健生前歡聚會】

金鐘獎製作人葉天健，讓「張小燕」「張艾嘉」「趙少康」「于美人」「周丹薇」「陶喆」「李濤，李艷秋」「張帝，張魁」「包翠英」用影像參與了這場～『葉天健生前歡聚會』。

『歡聚會』誕生由來：30年前葉天健，發掘了陳凱倫「歌唱，主持」潛力，請他上台視一展歌喉，90年代首開台灣第一個深夜談話節目～《談星談心》請他主持。

兩人亦師亦友的關係，他主動找到目前任職『展雲集團』顧問，為追思教化生命努力的陳凱倫，2個月快速籌劃促成11/6下午，在「77OMG文創中心」溫馨舒適的這場《葉天健生前歡聚會》。

葉天健表示『我希望可以把我這個老人，對生死觀念的「前衞」想法：「生前歡聚會」多做一些報導，讓銀髪族的老年人有另外的一個選擇！我個人的成就真的不重要！

另外就是希望呼籲「銀髮族電視台」的成立！』

【葉天健背景】投入42年電視綜藝節目；曾經在3家無線電視台，製作過叫好叫座的綜藝節目；前超視副總裁；衛視中文台總監，文大淡江的大傳系外文系講師。70年代慧眼相中，陶大偉，孫越，夏玲玲聯合主持～《小人物狂想曲》，1980年意外的榮獲【最佳綜藝節目金鐘獎】他說：『 80年代只要有張小燕，幾乎都是小燕年年得獎』。

【演藝名人話葉天健★小燕姐】在現場影像中特別提到：因為孫越而認識葉天健，有一次孫越錄「小人物狂想曲」不小心剪刀刺到『頸子』～差2公分就刺到頸動脈，非常危險的演出意外，小燕姐趕到醫院，發現在場很多人却是圍著另一個人～原來製作人葉天健嚇得昏倒了？

小燕在影帶最後說：「為什麼你都不找我做節目？因為你都做音樂節目；且我長得不夠漂亮？ok啦，不過現在你還是得找我，來跟你說幾句話？希望你，長長久久健健康康。」

【名導演張艾嘉】肯定70年代葉天健製作的節目，最大特色～有質感且受歡迎。張艾嘉也曾經與葉合作過一個節目叫做《星光夜語》。

【李濤李艷秋】～與葉製作真是一段「美好的相遇」！

李濤：最深刻的記憶，43年前剛從國外回來的年輕人，接到當時大牌製作人葉天健電話，非常開心，43年前那天短暫相約；就是給年輕人機會故事的發源點。之後雖沒有合作下文？

【李艷秋】：我不認識天健兄，一開始他就是我的「敵人」？也是「對手」？巧的是他所開的節目，總是與我同時段「對打」，他會用不同形態綜藝節目來看新聞～這是我們一直沒有走出來的一條路？給了我不少督促，要有更大創意贏過他～

【趙少康】：『新聞駭客』是相當獨特創舉/新聞性節目製作人，當時的葉天健總監會開這個節目，就是一個創舉，膽子很大，堅持理想。

【于美人】：大哥，你活久一點，我真的很忙～

葉大哥是個很特別的人，跟他吃西餐，他什麼都要加 Tabasco～墨西哥辣椒醬。

【陶喆】：突然接到葉叔叔用英文傳來信息，心情滿複雜糾心，他確實是我父親陶大偉好朋友，40年前，父親在美國遇到了葉叔叔，兩人返台合作，1980年，他們合作台灣第一個～情境喜劇，成功了《小人物狂想曲》當年廣告滿檔。

葉叔叔可以說是帶領我爸爸～陶大偉回台灣，給他勇氣，轉機貴人拍檔。

【周丹薇】：佩服您把生死看淡豁達我心目中一流的製作人，我出道第一個找我與高凌風搭配做主持人的節目(迷你迷你)。

【包翠英】：他是一個很瞭解藝人專長發揮，天才製作人

在中視發掘我找我當《消遣消遣》主持人

【陳凱倫】：他發掘我適合”與人溫暖談心” 的特質。

20歲在葉哥開的西餐廳打工唱歌，圓了我的～「歌手夢」。把我從廣播界帶回「台視」，主持90年代第一個深夜談話節目《談星談心》。

【葉天健製作的節目】：「星光夜語～張艾嘉，陶大衛，江蕾主持」「王碧瑩的新姿剪影」「包翠英，王誠，陳明～消遣消遣」「黃鶯鶯Tracy的電視專輯」「陶大偉孫越夏玲玲的小人物狂想曲」等節目入圍電視金鐘獎最佳綜藝節目。

金鐘獎製作人葉天健最大的心願就是～ 希望台灣未來能開闢《銀髮族電視台》。他說：從60歲就不再參加友人告別式～除了『陶大衛』『孫越』追思會？

裝了10幾支心臟支架的葉天健，希望有生之日與有限人數友人辦一場Party，輕鬆開心話別他自己訂下主題：『生前歡聚會』。