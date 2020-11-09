桃園福崧扶輪社、福泉扶輪社 聯合送愛心到心燈教養院

為預防心智障礙者快速退化，國際扶輪3502地區第七分區助理總監Building呂長安、桃園福崧扶輪社、福泉扶輪社，8日上午前往觀音區心燈啟智教養院捐贈氣壓式按摩器材暨營養品、二手衣物等物資，由院長李榮崇代表接受。

李榮崇表示，心燈啟智教養院是由邱美紀女士為愛女怡芬所創辦，父親買了地當做女兒的嫁妝捐給心燈，身為智障兒的父母，願將對怡芬的愛帶給更多人溫暖的家。

這次活動是由桃園福崧扶輪社社長曾春洽Rich事先與院長聯絡得知心燈目前照顧88位心智障礙者，約有2/3憨兒來自家庭經濟弱勢，其中有15位樂齡院生其末梢循環弱，冬天容易有凍瘡產生、20位BMI過瘦，營養師建議增加營養補充，隨即邀請社友及友社福泉社一同來共襄盛舉做愛心。

桃園福崧扶輪社社長曾春洽Rich(圖左)代表社友捐贈，由院長李榮崇接受(圖右)。圖：江富滿

福泉扶輪社社長華定豐Hunter指出，「心燈」代表的意義就是點亮心中的一盞明燈，由於本身職業的關係，必須接觸很多被照顧的人，他深刻體認到「照顧者」的辛勞與付出，才是最偉大的。

李榮崇除了詳細介紹心燈教養院的服務，也實際帶領扶輪社友參觀每個樓層，院生的生活環境與食、衣、住、行、育、樂及生活與專業技能訓練、甚至醫療…等，讓在場所有扶輪人感動，更令扶輪人敬佩創辦人邱女士的用心。

院長李榮崇頒發感謝狀予助理總監Building呂長安(圖右) 。圖：江富滿

呂長安表示，扶輪打開機會，打開行善服務的機會、打開他人可獲得價值人生無窮的機會、打開參與服務的機會，經過實地的參觀了解及院長詳細的介紹之後，他深刻感受到院方的用心、細心、耐心來照顧每一位院生，這裡的大朋友跟院方互動之親切，就如同自己的親友一般，著實令人敬佩與感動，時序入冬之際，他也藉由這個機會希望拋磚引玉，以個人名義捐贈2萬元，讓院生獲得更多的資源。