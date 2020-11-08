2020 國際傑人會『傑人大愛』公益園遊會即將登場，各項準備活動已經全力展開，藉園遊會設攤 形式號召傑人會友及一般民眾踴躍參與樂捐公益活動，有效發揮傑人大愛，全國各地愛心人士群聚，活絡經濟創造雙贏。

活動主題訂為『傑人大愛』公益園遊會，預定號召 6000 人次參加本活動，預計籌募新台幣 40 萬 元捐贈給參與之社福團體暨當天針對特定弱勢團體自由樂捐，主辦單位接受愛心捐款、愛心攤位、公益攤位媒合、認捐點券轉贈社福團體、二手義賣、物資銀行媒合，並且歡迎提供志工、義演、義診、義剪、 義演、服務等各項愛心報名。

「傑人會」成立於1968年，由金扶東先生創辦，並於1994年在美國註冊成為「國際傑人會世界 總會」，並於世界各國、各地區、各城市設立「國際傑人會國家總會」或地區分會，截至目前已有57個分會（含台灣的 29 個分會）。

國際傑人會中華民國總會陳鋒仁總會長表示:台灣受到全球疫情影響經濟衰退風暴影響下，受衝擊最深的就是瀕臨貧窮邊緣的弱勢家庭，身為這個社會的⼀份子，希望透過 2020 國際傑人會『傑人大愛』公益園遊會，結合公益團體更容易的在此匯集社會善心資源，不但可協助弱勢家庭解決許多問題，更重要的是可重建人們對經濟與生活的信心。我們需要您的愛心参與! 歡迎大家一起來做公益! 時間2020 年 12 月 12 日(六)AM10:00~PM18:00 地點：台北花博舞蝶館廣場