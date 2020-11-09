少年遇重大車禍「全身無完整」 昏迷62天戰勝死神康復



本該盡情享受青春年華的18歲，新竹縣一名邱姓少年卻遇上汽機車相撞的重大車禍意外，被撞後全身器官受損，幾乎無一「倖免」，搶救現場分秒必爭，醫護人員卯足全力與死神搶命62天。時間回到108年7月8日，東元綜合醫院急診接獲一名18歲的邱姓少年，因為發生重大車禍導致全身內外器官損傷，到院前已意識不清，昏迷指數僅剩3分，醫護人員緊急插管急救，爭取一線生機。

東元綜合醫院成人加護病房主任謝宗鑫表示，邱姓少年車禍傷勢嚴重，檢傷發現硬腦膜下積水、氣胸，脾、右腎、肝撕裂傷、腹腔骨折內出血與膀胱動脈出血，緊急處置後送住加護病房。

東元綜合醫院一般外科醫師高義智也說，治療期間進出手術房6次，歷經開顱、剖腹探查、右腎及脾切除、肝臟修復、右鎖骨與右股骨復位固定、雙側內髂動脈行栓塞術止血、腸造瘻與膿瘍擴創與上顎島瓣口腔重建手術；從昏迷到清醒過程行升壓劑、酸中毒、導管洗腎治療及垂足板矯正復健，全身受損器官只能一步步重建。與生命奮鬥多月終於康復，在跨年夜順利出院返家。

東元綜合醫院加護病房護理師說，回想邱姓少年的搶命過程還是餘悸猶存，治療過程每天都在生死界限遊走，整整昏迷62天，將其過程形容為「62個與死神拔河的日子」。某天會客時，邱姓少年的哥哥突然說：「弟弟，我要吃了你最愛的雞排！」原以為幽默一語，沒想到昏迷的弟弟竟開始心跳加速，彷彿奇蹟般的一點點恢復意識，生命跡象也逐漸穩定。期間一家人錄下加油語句重複撥放，互相扶持的氛圍令人動容。

加護病房護理長同時分享，臨床上若有家庭支持，能鼓舞病人的求生意志。急診護理師跟家人稱呼他為邱小乖(化名)，如今一年過去了，小乖帶著蛋糕重回本院，直挺胸、穩穩的站著說：「我來看加護病房的姐姐們！」感謝過去搶救性命、鼓勵自己康復的醫護人員，讓加護病房充滿溫馨「洋蔥」，醫護人員也表示，日日夜夜的奮鬥相當值得，鼓勵更多正在與生命拔河的勇士。

東元綜合醫院副院長兼急診科主任林鎮宇說，東元綜合醫院為新竹縣唯一重度級急救責任醫院，近年來合作急診醫師上車執行OHCA「鳳凰專案」甫獲消防署特殊績優團隊殊榮，有效提升竹縣急救成功率。

此外，為全國少數優先開始建置並使用「電動骨針」於重大外傷與心臟休止病人的醫院，且綜合各項亮眼表現，在醫界屢創佳績，把民眾、病人的健康安全為己任。東元綜合醫院將持續落實「以病人為中心」、「著重團隊間的溝通」、「強調治療連續性」、「瞭解病人需求」及「照護的一致性」等目標，面對生命危急時刻全力以赴、盡心救治，守護全民無價生命。