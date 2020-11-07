由新願藝術主辦，床的世界贊助，「於同生英文書藝展III —愛的故事」將於11/6在台北蕙風堂藝廊開展。

書法家於同生，是國內書法界中生代之翹楚，近年囊括中山藝術獎、全國美術展金牌獎、大墩獎等重要獎項，是大賽的常勝軍，功力自不在話下。然而，他不僅僅安於傳統形式的創作，更勇敢地跨出舒適圈，以傳統藝術創作者的身分面對當代，自2017年起推出了一系列的「英文書藝展」。於同生表示：「書法是用軟毫書寫漢字，而英文書藝，則是運用傳統書法的技法與媒材，書寫英文。」這種嘗試，以古典東方的基因，注入西方文字的骨架中，一種東西方文化融合、激盪下的全新表現！

這次展出作品內容，幾乎都是英文「LOVE」，靈感來自於同生與同事林佳萱老師閒談的內容，林老師是多重障礙孩子的家長，對於人與人之間的關係與情感，有獨到的觀察。某日林老師靈光乍現，英文「LOVE」的文字造型，狀似母親抱著小嬰兒，於是她將這樣的想法告訴了於同生，於同生秉持藝術創作的靈敏度，進而開展出這一系列的作品。並由此因緣，新願藝術與於同生共同決定，將這次展出部分盈餘捐助罕見疾病基金會。

床的世界為為全台首家興櫃床墊公司，是華人市場的睡眠領航開創者，創立至今近五十年。創辦人暨董事長陳燕飛先生，傳承歐美製床理念，而將傳統製床手工藝製作，結合自動化科技生產設備，開啟彈簧床在台灣的歷史。生產的「涵碧樓專用床」更是近年的代表作。總經理陳俊傑，有感於書法家於同生勇於突破傳統的勇氣，與床的世界不斷創新的高品質企業形象相符，允諾成為這次展出獨家掛名贊助企業。在獲知這次展出的緣由後，與於同生、新願藝術共同捐助罕見疾病基金會新台幣十萬元整。拋磚引玉，希望大眾一起支持台灣優秀的藝術創作者，另一方面也將愛心傳遞到社會上每一個角落。

這是一場東西方文化激盪交融的藝術饗宴，更是一場藝術、企業與公益的全新完美的結合，展期自11月6日至11月19日，歡迎參觀指教！