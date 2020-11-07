來永實業獲第29屆國家磐石獎

經濟部中小企業處、中華民國全國中小企業總會今年舉辦第29屆國家磐石獎，及與僑委會共同舉辦海外台商磐石獎，於３日揭曉，來永實業股份有限公司於自有品牌「PACIFIC」排油煙機，推廣至歐美、澳洲及東南亞等海外市場，堅持100% MIT自行研發製造，為國內最大的油煙機外銷出口廠商，足為業界楷模，榮第29屆國家磐石獎殊榮。

來永實業總經理陳柏滄表示，來永實業為台灣第一家執行加州 Prop 65 規定之排油煙機製造商，並積極導入 RoHS 綠色 製程。具有專業創新之核心能力，重視品質與環保，並發明排油煙機之自動蒸氣洗功能，有效改善未來廚房排油煙機之環保問題，兼顧環境保護與企業社會責任。

來永實業表示，來永除獲ISO9001認證外，採用分層精實管理，以日本製造工廠的流程規範，嚴謹的生產及品管流程，以製造品質穏定的產品。並建置亞洲唯一通過UL與CSA雙專業認證，及國際電工IECEE之專業排油煙機實驗室，此專業安全測試實試室之建置，與多國安規之認證，乃本公司業消費者最大維護權利之保證。

來永實業表示，堅持技術創新、服務創新，並致力於將品牌「PACIFIC」推廣至歐美、澳洲、香 港、及東南亞等海外市場，堅持 100% MIT 自行研發製造，為國內最大的油煙機外銷出口 廠商，足為業界楷模，而獲得此屆國家磐石獎(National Award of Outstanding SMEs)。