國際扶輪3502地區舉辦「扶輪潔衣、聖愛歡洗」愛心捐贈

國際扶輪3502地區第七分區6日由總監Leader朱立德、助理總監 Building、佳邦營造事業機構董事長呂長安領軍，偕同桃園景福、福德、福宏、福豐、福泉、福崧扶輪社，盛大舉行地區獎助金計畫聯合社區服務「扶輪潔衣、聖愛歡洗」捐贈儀式，由財團法人桃園市私立聖愛教養院院長陳昀琪代表接受。

朱立德表示，今年度扶輪的主題就是「扶輪打開機會」，我們正透過各種機會對社會做出貢獻，聖愛教養院有將近150位的院生，這台大型洗衣機，能暫時解決該院燃眉之急，讓工作人員不再困擾，免去費時又多次洗滌衣物之苦，並能提升服務品質。

聖愛教養院提供全日住宿型生活照顧服務，服務的對象為18歲以上領有身心障礙證明中度、重度、極重度的身心障礙者，提供生活照顧、生活自理訓練與適應居家生活等照顧服務。

陳昀琪說，該院2台大型全自動洗衣（含脫水）機，歷經10年的運作，經常故障且維修費高昂，已不堪使用，非常感謝景福社社長Alume及副社長Surgeon親自到院裡參觀後得知需求，集結3502地區第七分區的愛心來捐贈，非常令人感動。

值得一提的是，在今天的捐贈儀式裡，陳昀琪意外發現，長年默默行善捐贈白米給聖愛教養院的佳邦營造事業機構，原來就是助理總監Building呂長安的公司，陳昀琪除了當面告訴Building：「我們是吃佳邦營造的米長大的」，也對其為善不欲人知的一面表達最高的敬意。

國際扶輪3502地區第七分區社友熱情支持「扶輪潔衣、聖愛歡洗」捐贈活動。圖：江富滿

景福社社長Alume說，非常感謝第七分區各社社長的支持、社友們的愛心及總監Leader、助理總監Building的大力促成，讓大家共同一起來完成這次的聯合社區服務。