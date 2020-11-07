中小企業處舉辦城鄉創生轉型輔導計畫成果展 台北華山文化創意園區中4A館登場

經濟部中小企業處11月7、8日兩天在台北華山文化創意園區中4A館舉辦「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫」成果展，邀請全國146家計畫輔導廠商共襄盛舉，展現各地創生種子推動中小企業城鄉創生轉型成果。

中小企業處發言人蘇文玲副處長指出，為鼓勵企業推動城鄉創生之發展，擴散城鄉創生價值與產業效益，經濟部中小企業處自107年起辦理「推動中小企業城鄉創生轉型輔導計畫(SBTR)」，以生產、生活及生態「三生一體」概念，結合在地資源並串聯周邊產業，藉以驅動城鄉特色之建立，協助產業升級轉型，促進城鄉經濟均衡發展，創造多元就業機會。

中小企業處副處長蘇文玲邀請民眾到場參觀城鄉創生業者 的創生轉型成果。圖／黃台中

蘇文玲指出，中小企業處三年來透過城鄉創生轉型輔導計畫，藉由政府的大力推動，成功集結各城鄉創生種子全面參與，凝聚更多在地經營人才，促進人口回流，以公私協力群聚共好之策略，協助地方發揮特色，創造產業價值，為城鄉創生樹立新典範。

蘇文玲副處長（中）聽取城鄉創生業者開發產品的心路歷程。圖／黃台中

中小企業處此次以「綻FUN城鄉創生共榮」為本次活動主軸，在兩天的成果展中，以動態走秀呈現各家風采的「城鄉創生風采秀」為活動揭開熱鬧序幕，走逛「城鄉百貨商行」滿喫各地城鄉特色商品，「手作互動體驗課程」讓遊客有逛又有玩，「創生影展」播映精彩感人的城鄉創生歷程。本次成果展規劃各式多元活動，完整呈現本計畫連結在地活化城鄉的豐碩成果。

本次活動亦邀請青年返鄉創業的「汪汪地瓜園」、傘花朵朵串起彰化產業聚落的「富雨陽傘」、活化監獄舊宿舍創生新聚落的「台灣田野工場」及佳釀美食自然生活六感體驗的「藏酒酒莊」等北中南東4區創生企業代表，分享城鄉創生心路歷程及未來創生藍圖，促進各地城鄉創生種子相互交流，激發更多跨業與跨域合作機會，為台灣城鄉均衡發展，奠定穩固根基。

民眾熱情參觀業者的展出。圖／黃台中

中小企業處在官網（https://sbtr.org.tw）公開城鄉創生轉型輔導計畫（SBTR）相關資訊，歡迎業界善加利用。（未成年請勿飲酒）