「社團法人台灣弱勢者自力扶助協進會」致力於「弱勢者生態療育農場」 的建立實現

「社團法人台灣弱勢者自力扶助協進會」5日舉辦「弱勢族群理想社會與溫暖家庭的建設」論壇，與會人員合影。圖／許俊揚攝

致力規劃建立「弱勢者生態療育農場」的「社團法人台灣弱勢者自力扶助協進會」，昨（5）日於維他露基金會會議室舉辦「弱勢族群理想社會與溫暖家庭的建設」論壇，論壇中依序邀請名譽理事長徐世傑教授、名譽顧問藩英仁教授、理事長潘銘正教授，分別發表「弱勢族群理想社會與溫暖家庭的建設－中國四川巴中成功案例說明」、「生態療育農場的建立」、「生態療育農場經營規劃」等主題，勾勒出弱勢者生態療育農場理想的實踐方法，期盼可早日實現願景。

成立於2019年11月的「社團法人台灣弱勢者自力扶助協進會」，致力於弱勢族群的協助與關懷的推動。理事長潘銘正表示，在台灣，包括身心障礙及高齡者弱勢者族群共佔人口27%，他們都是家庭、社會、以及國家極為沉重的負擔。弱勢者無法適應競爭的現實社會，「弱勢者生態療育農場」的終極目的，就是協助該族群可以在生態農場回歸大自然，共同生活，相互關懷照顧，彼此合作形成一個和諧的社會，「弱勢者生態療育農場」的實現，不但能夠達到消除身心障礙者不適應社會症狀的療育效果，也可以讓高齡者得到適當的關照，且農業生產除可滿足生活基本需求之外，也會有收益。

潘銘正表示，生態療育農場的特色及推動方法為尋找合適的郊區土地，初期招募10至15名身心障礙弱勢學員進駐，由生活導師和專業教師指導接受生活品德和專業知識教育，透過從事作物種植、家畜養殖等農牧活動為基礎而形成生活共同體幸福家庭學園，最終以達到自力更生、終生照顧為目標。該協進會要在台灣推動由弱勢者自身，通過自立扶助來建立「弱勢者生態療育農場」，使之成為可行的理想幸福社會。