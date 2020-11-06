中國醫藥大學附設醫院策略聯盟團隊「人工智能輔聽器」創新技術榮獲第十七屆國家新創獎

陳光超副院長帶領的研發團隊。圖／中國醫藥大學提供

聽覺退化者的福音！中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部全方位聽覺健康中心與聲學科技策略聯盟團隊，創新開發『人工智能輔聽器』醫療技術，透過輔聽耳機照護「銀髮族」及早預防老人癡呆，榮獲今年第十七屆國家新創獎殊榮。

新開發的『人工智能輔聽器』產品。圖／中國醫藥大學提供

人工智能聲學在5G時代即將到來，中國醫藥大學附設醫院耳鼻喉部全方位聽覺健康中心在陳光超副院長領導下，結合醫師、聽力師及護理師等專業人員並與智能聲學集團策略聯盟，利用自我驗配及聽覺年齡補償法的醫療創新技術，開發獨步全球之非處方助聽器『具大數據自動驗配及語言加強功能之智慧輔聽耳機』Self-fitting Sound enhancement earphone based on Hearing-age。

獲獎的中國附醫策略聯盟團隊成員包括，陳光超副院長、黃美睿聽力師、林芝菁聽力師、潘彥蓉聽力師、賴思穎聽力師、萬魔聲學科技公司董事長謝冠宏、中國附醫院台北分院耳鼻喉科主任陳冠華、普羅聲聲學科技公司總經理朱峻穎、首席聽力師林嵩岳等九人。

計劃主持人陳光超副院長表示，人耳在40歲後對高頻聽力開始退化，超過60歲有聽力受損的平均數量為32%，顯而易見，聽力問題會隨著老齡人口增長而增加。

最近的研究報告顯示，造成老人痴呆症的原因，除了反覆中風，阿茲海默症外，聽力損失才是最大原因，矯正聽力損失，有助於減少失智的可能；因此『人工智能輔聽器』可以配合政府長照政策，降低失智率，減少社會成本。

目前，全球數位音頻穿戴產品與手機互聯網的結合是新趨勢；陳光超副院長說，非處方助聽器現為學界公認為能有效且便捷改善雙耳輕度至中度感覺神經性聽損的最好方法。非處方助聽器是一種非侵入式且能自我驗配的聽覺輔助設備，能幫助輕度至中度聽損的人在不同困難的聆聽環境獲得有效的聽取能力，進而改善其溝通及聆聽的能力。

陳光超副院長說，非處方助聽器是針對聽覺功能受限，又不願配戴傳統助聽器，卻又需要聽覺輔助的人群；而使用者能藉由非處方助聽器，重新拾得與正常聽力人們良好溝通的能力，進而積極面對這複雜的聆聽世界。

中國附醫策略聯盟團隊開發AI智慧無線電輔聽耳機還能解決傳統助聽器四大痛點：1.價格過於高昂；2.戴上時看起來像使用者；3.吵雜的使用環境下，讓助聽器產生雜音或配戴時有哮叫聲，無法正常使用；4.往返醫院調校，程式繁瑣耗時。

『人工智能輔聽器』醫療技術，經技轉即將進入市場化階段，預期能配合政府長照政策，聽覺照護「銀髮族」，有效改善生活溝通品質，維持尊嚴與自主的生活，以達在地老化的目標。