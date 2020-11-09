打造美好土地家園 冠德企業集團淨山健走動起來

為善盡企業公民責任，打造永續家園，深耕台灣的冠德企業集團致力貫徹ESG(環境保護、社會責任、公司治理)理念，不僅專注打造精緻居家環境，更因核心本業為建設營造，與土地具緊密關聯性，以具體行動關注環保減碳、弱勢關懷，以期打造美好的家園，實踐永續經營。冠德企業集團日前舉辦淨山活動，旗下冠德建設、根基營造、Global Mall共有超過200位員工及眷屬響應參加觀音山健行淨山活動，短短兩小時，撿拾超過十大袋垃圾，攜手為友善環境貢獻一己之力。

今年為冠德企業集團第三年舉辦淨山活動，參與人數年年超出預期，本次共有超過200位員工及眷屬熱情參與，分為三隊沿著不同步道，一邊漫步林中健行享受芬多精，一邊落實愛護環境的行動，撿拾菸蒂、飲料瓶、廢棄衣物等，總計撿拾超過十大袋的垃圾。當中，特別帶著全家一起參與公益的同仁表示，與小朋友一起參加，不僅可以走出戶外親近大自然、舒緩身心，還能從小培養環境保護意識，尤其多一點付出，就能打造更好的山林環境，全家人都覺得這個假日過得很有意義。此外，首度參加公益活動的同仁也表示，利用假日跟同事走出辦公室，踏青健行，還能一起做公益，別具樂趣。

除了邀集員工身體力行舉辦淨山活動，冠德企業集團更結合核心本業從向下紮根及向外擴散，雙管齊下積極推動環保理念，不僅多個建案採「綠色建築設計」，同時積極運用環保建材，及重視住居環境的綠化，並首開業界先河，與「MUJI RENOVATION空間改造企劃」合作打造綠美化基地，將永續及循環再生理念傳遞擴散出去。此外百貨商場也積極落實環保措施及發揮宣傳場域功能，大力推動GMpay及持續升級APP功能，包括禮券電子化、線上餐廳預約等，APP下載量目前已達35萬，電子禮券今年已發出近5千萬張，大量減少印刷產生的汙染及紙張使用，此外更化身在地環保宣傳中心，Global Mall屏東市屋頂建置太陽能發電系統，每年發電量可達約28萬度、減碳量達150公噸，並設置多種電動汽車及機車充電設施，包括特斯拉及Gogoro充電站，其中新北中和更設置台灣第一個都市超級充電站，而近期新北中和、桃園A8更首創百貨先例，設置魚菜共生系統，提升消費者綠色消費意識。

未來冠德企業集團將結合社會趨勢，持續落實推動ESG理念，集結企業及員工之力落實公益，從環保、公益到健康運動，為社會注入正向力量，朝打造綠色永續生活家園前進。